Başkan Erdoğan Şanlıurfa’da vatandaşlara sesleniyor

31 Mart Yerel Seçimleri'ne Şanlıurfa'da devam eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan,önemli açıklamalarda bulundu. 70 bin katılımcıya hitap eden Erdoğan, ''Sevgili Şanlıurfalılar, aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Biz Şanlıurfa'yı iyi biliriz, Şanlıurfa da bizi iyi bilir. Alimleriyle, şairleriyle adeta kutup yıldızları yetiştiren Şanlıurfa'mız maşallah bugün yine bir başka güzel. Milli iradenin arkasından dolanmak isteyenlere geçit vermeyeceğinize inanıyorum'' dedi

AHaber CANLI YAYIN

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Sevgili Şanlıurfalılar, aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Biz Şanlıurfa'yı iyi biliriz, Şanlıurfa da bizi iyi bilir. Alimleriyle, şairleriyle adeta kutup yıldızları yetiştiren Şanlıurfa'mız maşallah bugün yine bir başka güzel. Milli iradenin arkasından dolanmak isteyenlere geçit vermeyeceğinize inanıyorum.

Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz projede yatırımda bizimle yarışacak siyasi rakip tanımıyoruz. Bu özgüvenimizin gerisinde 21 yılı aşan müktesebatımız bulunuyor. Bu kardeşiniz Türkiye'nin cumhurbaşkanı. Yerel yönetimi de Cumhur İttifakı'na verirseniz Şanlıurfa'yı yatırımlarla daha da farklı hale getireceğiz.

Milletimiz uzun yıllar kendini toparlayamadı, tekrar aya kalkamadı. Şimdi aynı zihniyeti yeniden hortlatmaya çalışanları görüyoruz.

ALANDA 70 BİN KİŞİ VAR

Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Proje ve yatırımda bizimle yarışacak siyasi rakip tanımıyorum. Biz ne Şanlıurfa'da ne de başka bir yerde milletimize asla yalan söylemedik. Söylediğimiz ne varsa hepsini yerine getirmek için çalıştık

Dedim ki emniyetten rakamı alın, alanda ne kadar kişi var. Rakamı aldım. Alanda şu anda, verilen rakam 70 bin. Zaten Şanlıurfa'ya da bu yakışır.

Vatandaşımızın her derdi bizim derdimizdir. Her kesimden insanımızın sıkıntısını çözecek kararlılığa biz sahibiz. Gençler, 7 Nisan'a hazır mısınız? 7 Nisan'da ne yapıyoruz. Fenerbahçe-Galatasaray maçını Şanlıurfa'ya aldık. Şanlıurfa'ya bu yakışırdı, şanına yakışır.

Şimdiden 31 Mart'a hazır mıyız? Gümbür gümbür çalışıyor muyuz? Ben size inanıyorum, siz de bana inanıyorsunuz. 31 Mart akşamı Şanlıurfa'yı Ankara'dan ayrıca takip edeceğim.

"KİMSE GÖLGEMİZDE DOLAŞIP BİZE SEÇİM KAYBETTİREMEZ"

Hiç kimsenin Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin, şahsımızın gölgesinde yürüyerek sırf seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza göstermeyiz. Rabbim hepsini ıslah etsin.

Biz Urfa'ya Urfalılara güveniyoruz. Biz eser ve hizmet siyaseti yapıyoruz derken yalan yanlış ifadelerle siyaset cambazlığı peşinde koşmuyoruz. Şanlıurfa'ya son 21 yılda 330 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Yine yapacağız. AK Parti'ye bu yakışır. Yaptığımız yatırımlarla üniversitemizi büyüttük.