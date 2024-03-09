Karadeniz müziği yapan ve milyonların gönlüne taht kuran Grup İmera, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'a özel şarkı besteledi.



Şarkı sözlerinde Murat Kurum'un seçim vaatlerine vurgu yapılırken klipte Kurum'un vatandaşlar ile samimi görüntülerine ve İstanbul'dan manzaralara yer verildi.

Grup İmera'dan Murat Kurum'a özel şarkı | Video

Murat Kurum, kendisi adına bestelenen özel şarkıyı sosyal medya hesabından paylaştı. Kurum, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan videoyu, "Biraz da Karadeniz havası.. Teşekkürler Grup İmera" ifadeleriyle paylaştı.