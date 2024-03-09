İstanbul’da MAHZEN-7 operasyonu! 27 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul düzenlenen "MAHZEN-7" operasyonlarında elebaşılığını "Memocan" lakaplı Muhammed Uray'ın yaptığı Organize Suç Örgütünün çökertildiğini bildirdi.
Operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul düzenlenen "MAHZEN-7" operasyonlarında elebaşılığını "Memocan" lakaplı Muhammed Uray'ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi ❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 9, 2024
Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 2️⃣7️⃣ şüpheli yakalandı❗️
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim… pic.twitter.com/etr7LwJiQs