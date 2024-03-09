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Giriş Tarihi: 9.3.2024 08:08

İstanbul'da MAHZEN-7 operasyonu! 27 gözaltı

İstanbul düzenlenen “MAHZEN-7” operasyonlarında elebaşılığını “Memocan” lakaplı Muhammed Uray’ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi.

İstanbul’da MAHZEN-7 operasyonu! 27 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul düzenlenen "MAHZEN-7" operasyonlarında elebaşılığını "Memocan" lakaplı Muhammed Uray'ın yaptığı Organize Suç Örgütünün çökertildiğini bildirdi.

Operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul'da MAHZEN-7 operasyonu! 27 gözaltı
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