Ömer Çelik’ten Halil Nacar’a tam destek

Yüreğir Kültür Merkezinde Güney, Güneydoğu kanaat önderleri toplantısı Ömer Çelik'in de iştiraki ile geniş katılımla yapıldı. Çelik, "Halil kardeşimiz başkan olduğunda Yüreğir'in geleceğine hep beraber derman bulacağız. Kendisi içinizden biri ve bu kardeşimize Yüreğir'i yönetecek gücü sizler vereceksiniz. Doktor olduğu için hem mesleki hem siyasi anlamda Yüreğir'in doktoru olacak. Halil Nacar başkan olduğunda yine bu toplantılarla sizlerle birlikte olup sizleri dinleyecek belediye binasına kapanmış olduğunu az görecek hep aranızda göreceksiniz" dedi.

Çelik, sözlerine şöyle devam etti: "Komşularınıza, yakınlarınıza gidip destek isteyip Yüreğir için Halil başkan etrafında kenetlenelim. Bizim gerçek adayımız Halil başkandır. Bazıları başka partiden aday olup kazanırsam AK Partiye geçeceğim diyor bu yalan siyasettir. Recep Tayyip Erdoğan'ın Yüreğir'de tek adayı Dr. Halil Nacar'dır. Halil başkanı size emanet ediyorum. Önümüzde iki bayram var biri Ramazan bayramı ama ondan önce 31 Mart ta Halil başkanı seçip demokrasi bayramı kutlayacağız sonra da inşallah Ramazan bayramını kutlayacağız ve Sayın Cumhurbaşkanımıza Yüreğir'i hediye edelim."