Son dakika: Başkan Erdoğan’dan İsrail’e sert tepki: Tahammül sınırlarını aşmıştır

Bizler de sizlerin her daim yanında olmayı sürdüreceğiz. İyilik neferlerini hiçbir zaman unutmayacak, daha fazla gencimize ulaşacağız. Hedef nebevi ahlakla kuşanmış gençler yetiştirmek.

İslam dünyası olarak bir Ramazan'ı daha karşılamaya hazırlanıyoruz. Pazartesi inşallah ilk orucumuzu tutacağız. Bu mübarek ayı hep birlikte en güzel şekilde idrak etmeye çalışacağız.

İSRAİL'E SERT TEPKİ: TAHAMMÜL SINIRLARINI AŞTI

7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşananlar tahammül sınırlarını aşmıştır. Terör devleti olan İsrail, Filistinli kardeşlerimize yönelik tam anlamıyla soykırım politikası uygulamaktadır. 32 binden fazla Filistinli şehit oldu. 72 bin Filistinli ise yaralandı. 2 milyon insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Camiler, üniversiteler ve sivil yerleşim yerleri harabeye döndü. Bir barbarlıkla karşı karşıyayız.

"Netanyahu ve yönetimi, Gazze'de işledikleri insanlık suçlarıyla günümüzün Nazileri olarak isimlerini Hitler, Mussolini ve Stalin'in yanına ekletmişlerdir. Bu katliamcılarının uluslararası hukuk önünde de hesap vermeleri için gerekeni yapıyoruz, yapacağız. 155 günde gerçekten yüreklerimizi dağlayan bir insan olarak yüzümüzü kızartan utanç verici pek çok hadiseyle karşılaştık. Uluslararası kurumların, insan hakları örgütlerinin söz konusu İsrail olunca nasıl hiçbir işe yaramadığını hep birlikte gördük.

Mesele Filistinli masumlar olunca İnsan Hakları Beyannamesi'nin nasıl bir kağıt parçasına dönüştüğünü hep birlikte gördük.