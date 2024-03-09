Turgut Altınok: Mansur Yavaş kentsel dönüşümü engelledi

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Keçiören Seçim Koordinasyon Merkezi Açılışı'na katıldı.

Açılışta konuşan Turgut Altınok, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasın hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm planlarına başlayacaklarını ifade ederek, "31 Mart'tan sonra hemen kentsel dönüşüm planlarını yapacağız Keçiören'de. 2019'da Keçiören için kentsel dönüşüm planını yaptık, ama Büyükşehir Belediye Başkanı engelledi. 'Göreceksiniz bu planlar iptal olacak' dedi ve dava açtırdı. İmar planlarımızı Keçiören'in kentsel dönüşüm planlarını iptal ettirdi. Seçimden sonra Keçiören'in kentsel dönüşümü başlayacak" dedi.

4 ŞERİTLİ KÖPRÜLÜ KAVŞAK YAPILACAK

Keçiören'de trafik sorunu olduğunu vurgulayan Altınok, "2024 yılı içerisinde Fatih Sultan Köprüsü'nü yıkacağız, 4'er şeritli köprülü kavşağımızı aynı yıl içerisinde bitireceğiz inşallah. İnşallah Otobüs duraklarında çile dönemi, kuyruk dönemi de bitecek. İnsanlarımızın balık istifi gibi olduğu otobüslerdeki manzaralar 31 Mart'la beraber bitecek, Ankara'mızın trafik çilesi bitecek" diye konuştu.

ABB'NİN AMBARGOLARINA RAĞMEN HİZMET YAPTIK

Turgut Altınok, Büyükşehir'in ilçe hizmetlerinde yaptığı ambargolara rağmen hizmetleri yerine getirdiklerinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

" 31 Mart'tan sonra Ankara'nın tüm ilçelerinin belediye hizmetlerine kavuşacağını kaydederek, "Biz büyükşehrin ambargosuna rağmen büyükşehrin yapamadığı birçok eserleri ve hizmetleri yaptık. Büyükşehir Belediyesi Belediyesiyle beraber ne olacak? Keçiören daha çok hizmet alır"