Afiş asan AK Partililere sopalı saldırı

Trabzon'un Arsin ilçesinde dün gece saatlerinde AK Parti Arsin Gençlik Kolları Başkanı Eren Oğuzhan Saruhan ve beraberindeki görevli arkadaşları Çubuklu Mahallesi'nde AK Parti'nin pankart ve afişlerini asma çalışması gerçekleştirdi. Afişleri ve pankartları kesen Yeniden Refah Partisi Arsin Belediye Meclis üyesi olarak gösterilen daha sonra adaylığı geri çekilip kardeşi meclis üyesi adayı gösterilen T.A. isimli kişi, AK Parti Gençlik Kolları başkanı ve görevli kişileri sopalarla darp ettiği ileri sürüldü.

Olay sonrası Jandarmaya giderek yaşanan olayla ilgili saldırgan T.A. isimli kişiden şikayetçi olan AK Parti Arsin Gençlik Kolları Başkanı Eren Oğuzhan Saruhan Çubuklu, "Mahallemizde partimize ait bayrak ve pankartları asmak maksadıyla çalışmalar gerçekleştirdik. Ardından yemek almak üzere ilçe merkezine inip geri döndüğümüzde pankartların kesildiğini gördük. Dönüş yolunda Yeniden Refah Partisi Arsin Belediye Meclis üyesi adayı olarak gösterilen daha sonra adaylığı geri çekilip kardeşi meclis üyesi aday gösterilen T.A. isimli kişinin aracını gördük. Kendisini arayarak 'pankartımızı siz mi kestiniz?' dediğimde 'bekleyin oraya geliyorum' dedi.

Ardından T.A. isimli kişi, kardeşi olan Yeniden Refah Partisi Meclis Üyesi adayı S.A. ile olduğumuz yere geldi. T.A. isimli kişi araçtan inerken direk küfür etmeye başladı daha sonra bize saldırdı. Alkollü olduğu anlaşılıyordu. Bizi ölümle tehdit ederek silah gösterip 'sizi mermi manyağı yapacağım, sizi öldüreceğim bir daha Arsin'de dolaşamayacaksınız' dedikten sonra elindeki sopa ile bizi darp etti.

Hepimize saldırdı, yönetici arkadaşım Taner Yazıcı yüzünden darbe aldı. Olayın ardından tedavi için hastaneye gittik ve darp raporu aldık. İlgili kişilerden şikayetçi olduk" ifadelerini kullandı.