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Giriş Tarihi: 10.3.2024 10:04

Balıkesir merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon... Elebaşı dahil 20 şüpheli yakalandı

Balıkesir merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-8” operasyonlarında elebaşılığını Agit Akan’ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 20 şüpheli yakalandı.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Balıkesir merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon... Elebaşı dahil 20 şüpheli yakalandı

Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; MASAK ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Balıkesir merkezli Adana, İstanbul ve İzmir'de faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurarak silah ve mühimmat ticareti yaptıkları tespit edildi.

Balıkesir merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak Jandarma tarafından "MAHZEN-8" operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda elebaşılığını Agit Akan'ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertilirken, elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 20 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu 21 adet ruhsatsız tabanca, 7adet av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda şarjör ve fişeğe el konuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız" dedi.

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Balıkesir merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon... Elebaşı dahil 20 şüpheli yakalandı
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