CHP’nin seçim ittifak ortağı DEM’in genel başkanından skandal sözler

CHP'nin seçim ittifakı ortağı olan DEM'in eş genel başkanı Hatimoğulları, toplantıda İmralı Cezaevi'nde yatan terörist başı Abdullah Öcalan için de özgürlük çağrısında bulundu.

Tülay Hatimoğulları, şöyle devam etti: "Kürt sorunu bir statü sorunudur. Statü sorunu 4 parça Kürdistan'ın (İran-Irak-Suriye-Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu bölgesi) her birinin kendi içinde kazanacağı statüyle çözüme kavuşur. Filistin halkı üzerindeki baskının kalkması, zulmün bitmesini için çaba sarf ediyorsanız ve orada Filistin halkına yapılanı siz Rojava'da (Suriye'nin kuzeyi) Kürt halkına yaşatıyorsanız bu samimi değildir. Gelin tecridi hep birlikte kaldıralım, gelin Sayın Öcalan'ın fiziki özgürlüğüne kavuşmasını hep birlikte sağlayalım. Bugün yaşanan savaş ve çatışmalar, İHA'lara, SİHA'lara ayrılmış bütçe Türk kardeşlerimizin, Türk işçi emekçi kardeşlerimizin ekmeğini küçülterek yapılıyor."