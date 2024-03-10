FETÖ’nün terzisi kripto çıktı

Antalya'da 45 şüphelinin gözaltına alındığı "Makas" operasyonunda, örgütün toplanma yeri olarak kullanıldığı belirlenen terzihane sahibi Bülent Duman'ın örgüte sadık ancak daha önce hiç deşifre olmadığı ortaya çıktı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, şüphelilerin "Halı saha maçı" parolasıyla terzide toplandığı, yazışmalarında ise yakalanmaları halinde "Elbise diktirmek için geldim" gibi gerekçeler kullanmak için birbirlerini uyardığı belirlenmişti. Soruşturma kapsamında terzihane sahibi Duman'ın örgütün sadık militanlarından olduğu, bugüne kadar yapılan soruşturmalarda ise adının hiç geçmediği öğrenildi. Soruşturmada, örgütün "kurban parası" adı altında toplanan paraları, örgüt üyelerine dağıttığı ortaya çıkmıştı.