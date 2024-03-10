İBB Başkan Adayı Kurum: “CHP’li İBB yönetimi İstanbul’la ilgili hiçbir yatırım yapmadı”





"CHP'Lİ İBB YÖNETİMİ İSTANBUL'LA İLGİLİ HİÇBİR YATIRIM YAPMADI"

"Olmayan işi olmuş gibi algı oluşturmakta bunların üstüne yok" diyen Kurum, İBB yönetimini şu sözlerle eleştirdi:

"İstanbul ilgisizliğin, sevgisizliğin elinde her gün geriye gidiyor. Bugün evden işe ve okula gitmek bir çile haline geldi. CHP'li İBB yönetimi İstanbul'la ilgili hiçbir yatırım yapmadı. Bırakın yatırım yapmayı, bizim ihalesini yaptığımız 10 metro hattının 3'ünü iptal etti. Sancaktepe'de projesini ve ihalesini yaptığımız metro tüneline hafriyat dökerek tarihe geçti. Bizim karayolu tünelleriyle alakalı yapmış olduğumuz projeleri beton dökerek kapattılar. Ondan sonra da hiçbir şey olmamış gibi milletin karşısına geçip 'Biz en fazla metro hattı, karayolu işi, yol kavşak işi yaptık' diye yalan söylediler. Olmayan işi olmuş gibi algı oluşturmakta bunların üstüne yok. 'Biz bunlara 8 kilometre metro yaptınız' dediğimizde hiçbir şey söylemiyorlar. 230 kilometre metro sözü verip, 8 kilometre yapan bir anlayışla karşı karşıyayız. Rahmetli Kadir abinin döneminde temellerini attığımız metroları biz yaptık diye yalan söyleyerek milletimizin aklıyla alay edercesine bu sözleri sarf ediyorlar. Onlar İstanbul'un kaynaklarını çarçur ederken biz Çankırı'da Çerkeş'in dönüşümünü yapıyorduk. Onlar CHP'yi dizayn etmeye çalışırken, biz Çankırılı kardeşlerimizle 3 ayda 180 bin konutun inşasını başlatıyorduk. Onlar yürüdükleri genel başkanlarını sırtından hançerlerken, biz 81 ilimize milletimizle beraber hizmet ediyorduk. Onlar tabelalara 175 milyon harcarken, biz Antalya'da Manavgat'ta İbrahim amcamızın evini inşa ediyorduk."