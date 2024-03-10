İİKV, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nı destekleme kararı aldı

Büyük İslam Âlimi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin talebeleri tarafından kurulan İstanbul İlim ve Kültür Vakfı (İİKV), 31 Mart yerel seçimlerinde vatan ve milletimizin bekası için Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldığını açıkladı. Vakıf tarafından yapılan açıklamada "Kurucuları arasında Büyük İslâm Âlimi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin talebelerinden merhum Mustafa Sungur ve merhum Mehmet Fırıncı'nın bulunduğu İstanbul İlim ve Kültür Vakfı olarak; şimdiye kadar olduğu gibi yine Cumhur İttifakının adaylarını ve Reis-i Cumhurumuz Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyoruz" denildi.

"HEDEFLERİNE AK PARTİ'Yİ KOYMUŞ OLMALARI HER ŞEYİ AÇIKLIYOR"

İİKV yaptığı açıklamada, "1950'lerde Bediüzzaman Hazretleri'nin 'Halk Partisi iktidara gelecek olursa, komünist kuvveti aynı partinin altında bu vatana hâkim olacaktır. Bunun için, hayatı içtimaiye ve vatanımıza dehşetli bir tehlike teşkil eden bu partinin iktidara gelmemesi için, Demokrat Parti'yi, Kur'ân, vatan ve İslâmiyet namına muhafazaya çalışıyorum' demesinden bu yana 'hayat-ı içtimaiye ve vatanımıza dehşetli bir tehlike teşkil eden...' zihniyet devam ediyor. Her ne kadar kimileri 'bu bir yerel seçim' dese de; Cumhur İttifakı'na kaybettirilmek istenmesindeki maksat çok açık. Cumhur İttifakı'nın karşısındaki tüm partilere verilecek olan destekler, tamamen sözü edilen 'vatan ve milletimiz için dehşetli tehlike' hesabına geçecektir. Vatan ve millet bütünlüğümüzü bozmaya çalışan terör örgütlerinin ve siyasi uzantılarının ve onların dış destekçilerinin; hedeflerine AK Parti'yi koymuş olmaları aslında her şeyi açıklıyor" ifadelerini kullandı.

"MÜSPET İCRAATLAR HERKESİN MALUMUDUR"

Vakıf, AK Parti'nin bazı icraatlarından söz ederek "AK Parti'nin yaptığı müspet icraatlara bakıldığında; Ayasofya'nın ibadete açılması, vesayet sisteminin tamamen ortadan kaldırılması, başörtüsünün bütün kurumlarda serbest bırakılması, Risale-i Nurların Diyanet tarafından neşri, Türkiye'nin maddi bakımdan imarı, savunma sanayiinin inkişafı, büyük kalkınma hamleleri var. Ayrıca ülkemizin dış mihrakların inisiyatifinden kurtulup bağımsız hareket kabiliyetini kazanması, dünya siyasetinde ve uluslararası kurumlarda etkin söz sahibi olması ve politikalar geliştirmesi, İslâm âleminin riyasetini deruhte edip Asya, Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde yapılan hamleler, İslâm eserlerine bütün dünyada sahip çıkma gayretleri, ittihad-ı İslâm meselesine dünyada yapılan katkılar bulunuyor. Ayrıca, PKK, FETÖ gibi şer odaklarıyla ciddi mücadele etmesi gibi, aziz milletimiz ve değerli vatanımız için yapılan nice güzel ve müspet icraatlar da herkesin malumudur" dedi.

"BÜTÜN KARDEŞ KURULUŞLARIMIZLA BERABER DESTEKLEYECEĞİZ"

İİKV son olarak "AK Parti ve onun lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın göstereceği adayları şimdiye kadar olduğu gibi bu seçimde de vatanımızın, milletimizin, devletimizin ve bayrağımızın bekası için bütün kardeş kuruluşlarımızla beraber destekleyeceğimizi ifade ediyoruz. Allah CC. milletimiz ve memleketimizin yardımcısı olsun" şeklinde açıklama yaptı.