Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz projelerini açıkladı

Projelerini tek tek anlatan Oğuz şu şekilde konuştu: "Kahramankazan'ı Türkiye'de gelişmişlik sıralamasında 75, Ankara'da ise 6. sıraya yükselttik. Kahramankazan Belediyemiz Ankara'mızın 1. sınıf belediyeleri arasına girdi. KazanBelNet, KazanBeLBeton, KazanBelMaden, öğrencilere verdiğimiz burslar, kültürel ve tarımsal desteklerimiz, engelsiz kafelerimiz, 1500 kapasiteli hayvan barınağımız, sosyal projelerimiz ve 200 dönümlük millet bahçemiz, 150 yataklı devlet hastanemiz bu hizmetlerimizden sadece birkaçıdır. Siyaset bize bir ibadet, ve bu ibadetin kıblesi de siz vatandaşlarımızdır."

500 VATANDAŞA İŞ İMKANI

"40 hayalimiz var, 40'ı da Kahramankazan için diyoruz. Kahramankart'ın kapsamı genişliyor. Yeni dönemde Öğrenci Kart ile ilk okula başlayan tüm öğrencilerimize 5 Bin TL Nakit Destek sağlıyoruz. Sosyal yardım kapsamında olan tüm öğrencilerimizin toplu taşıma ücretlerini biz karşılıyoruz. Emekli Kart uygulamasına geçiyoruz. Emeklilere belediyenin tüm sosyal tesislerinden yüzde 50 indirim sağlıyoruz. Emeklilerimizin ruhsatlı inşaatlarından KazanBel Beton'dan yüzde 50 indirimli malzeme alabilecekler. 500 vatandaşımıza yeni istihdam imkanı sağlayacağız.