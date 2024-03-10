Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz projelerini açıkladı

Projelerini tek tek anlatan Oğuz şu şekilde konuştu: "Kahramankazan'ı Türkiye'de gelişmişlik sıralamasında 75, Ankara'da ise 6. sıraya yükselttik. Kahramankazan Belediyemiz Ankara'mızın 1. sınıf belediyeleri arasına girdi. KazanBelNet, KazanBeLBeton, KazanBelMaden, öğrencilere verdiğimiz burslar, kültürel ve tarımsal desteklerimiz, engelsiz kafelerimiz, 1500 kapasiteli hayvan barınağımız, sosyal projelerimiz ve 200 dönümlük millet bahçemiz, 150 yataklı devlet hastanemiz bu hizmetlerimizden sadece birkaçıdır. Siyaset bize bir ibadet, ve bu ibadetin kıblesi de siz vatandaşlarımızdır."
500 VATANDAŞA İŞ İMKANI
"40 hayalimiz var, 40'ı da Kahramankazan için diyoruz. Kahramankart'ın kapsamı genişliyor. Yeni dönemde Öğrenci Kart ile ilk okula başlayan tüm öğrencilerimize 5 Bin TL Nakit Destek sağlıyoruz. Sosyal yardım kapsamında olan tüm öğrencilerimizin toplu taşıma ücretlerini biz karşılıyoruz. Emekli Kart uygulamasına geçiyoruz. Emeklilere belediyenin tüm sosyal tesislerinden yüzde 50 indirim sağlıyoruz. Emeklilerimizin ruhsatlı inşaatlarından KazanBel Beton'dan yüzde 50 indirimli malzeme alabilecekler. 500 vatandaşımıza yeni istihdam imkanı sağlayacağız.
"YENİ ŞİRKETLERMİZİ KURUYORUZ"
Yeni şirketlerimizi kuruyoruz: KazanBel Maden, KazanBelTarım ve KazanBel Yapı… Tarım ve Orman Bakanlığımızın 2023 ve 2025 bütçesine Kapalı Sulama Sistemi dahil edilmiştir. Toplam 4 bin hektarlık Akıncı Ovası Kapalı Sulama Sistemi yeni dönemde hükümetimizin desteği ile hayata geçecek. İnovatif Belediyecilik anlayışını hayata geçirmek istiyoruz.
"KENTSEL DÖNÜŞÜME BAŞLIYORUZ"
Kahramankazan kentsel dönüşüm konusunda belediyemizin Satı Kadın Mahallesi kentsel dönüşüm kapsamına alındı. Bu mahallede kentsel dönüşüm için en önemli adım imar planının onaylanmasıydı ve 2023 Aralık ayında mahallemiz için kentsel dönüşümün imar planı onaylanmıştır. Çalışmalara 2024'te başlıyoruz.
DEV STADYUM İÇİN GÜN SAYIYORUZ
Hayata geçirmek için gün saydığımız KahramanKazan'ın dev stadyumu çim saha ve stadyum projemizi tamamladık, yeni dönemde bu yapıyı ilçemize kazandırmış olacağız. 4 bin seyirci kapasiteli muhteşem bir stadyuma kavuşacağız. Spor yatırımlarını Kahramankazan ilçemize getirdik. Bu hizmetlerimizi ileri taşıyoruz ve Kapalı Spor Salonumuzu hayata geçiriyoruz. Gençlik Spor Bakanlığımızın koordinesinde ilçemize yeni bir kapalı spor salonu kazandırıyoruz. Etno Spor tesisi ile geleneksel sporların yapılabileceği tesisimizi de yeni dönemde hayata geçireceğiz.
"ATIŞ POLİGONU YAPACAĞIZ"
Bir tasvip etmiyoruz, ancak düğünlerde de silah atılıyor, Allah korusun, çok ciddi sonuçlara sebebiyet verebiliyor. Peki ne yapmak lazım? İlçemize bir atış poligonu kazandırmamız lazım, vatandaşlarımızın daha güvenli bir ortamda atış becerilerini geliştirebilecekleri bir atış poligonuna inşallah yeni dönemde kavuşacağız.
"MOTORSPORLARI İÇİN PİST ALANI"
Şehir merkezinin uzağında bir pist alanı inşa ediyoruz. Motor Sporları Pist alanı ve gençler burası sizin için gelip burada motor sporlarını uygulayabileceğiniz bir alan olacak. Bisiklet Yolumuzun izni UKOME'den çıkmadı, ancak ben bundan vazgeçmeyeceğim ve yaklaşık 10 km uzunluğunda inşallah yeni dönemde hayata geçireceğiz.
"DERNEĞİMİZİ VAKFA DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"
"Kahramankazan Eğitim Kültür Derneği kurmuştuk, buradan 2 bin öğrencimize burs veriyoruz, somut iş yapıyoruz. Yeni dönemde derneğimizi vakfa dönüştüreceğiz. Kahramankazan'da yeni dönemde Kız Öğrenci Yurdumuzu hizmete açıyoruz. Yeni bir Kreş ve Gündüz Bakımevi kuracağız. Hali hazırda 2 adet Kreş ve Gündüz Bakımevi açmıştık.
ÖZEL ÇOCUKLAR İÇİN 32 DERSLİKLİ OKUL
Eğitim bizim için çok önemlidir. Özel yavrularımız için Kahramankazan 32 derslik Özel Eğitim ve Uygulama Okulu açıyoruz. Bu okulumuzun proje safhası bitti, 2024'te inşallah uygulamasına geçeceğiz. Mahalle Kültür Evlerimizi planlamıştık, bunları uyguladık. Yeni dönemde de Kültür Evlerimizi açacağız.
GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ KURULACAK
Güneş enerjisi santrali projemiz var. Maliyeti yüksek bir projedir, finansman konusunda da çözdük. Peki nasıl çözdük? 2 Milyon Euro'luk Dünya Bankası Güneş Enerjisi Santrali Hibe kredimiz onaylandı. 3 ay içerisinde santralimizi Fethiye Köyünde 136 dönümlük araziye kuruyoruz. Tükettiğimiz enerjiyi kendimiz üretiyoruz inşallah.
KAHRAMANKAZAN'A SİNEMA SALONU
İlçemize yeni bir kongre ve kültür merkezi daha kazandıracağız. Kahramankazan ilçemizde gençlerin benden istediği çalışmalardan biri de sinemaydı. Kahramankazan bir sinema merkezine kavuşacak, gerekli donanımları sağlayarak, tüm seçenekleri ile sinemaseverleri ve gençleri ağırlayacak bir sinema merkezimizi hayata geçiriyoruz.
"ÇINARLAR KONAĞI AÇIYORUZ"
Kahramankazan'da 1 adet engelsiz kafe açmıştık. Bu yeni dönemde ne yapıyoruz? Engelsiz kafe sayımızı artırıyoruz ve ikinci kafemizi yeni dönemde açıyoruz. Çınarlar Konağı kuruyoruz. Nedir bu konak? Yaşlılarımızın bir arada olabilecekleri, anılarını ve tecrübelerini paylaşabilecekleri bir alan oluşturuyoruz.
GEZEGEN EVİ VE SEYİR TERASI
Kılıçlar Mesire Alanına kavuşacağız ve doğamızın dokusunu bozmadan yapacağımız yeni yatırımlarla yepyeni bir alana kavuşacağız. Gökcisimlerin özel bir yansıtıcı yardımıyla kubbe şeklindeki tavana yansıtıldığı ve konuk salonu, ve sergi merkeziyle Kahraman Kazan Gezegen evi ve Seyir Terasını hayata geçiriyoruz. Millet Bahçesi içerisine Bilim Merkezimizi kuruyoruz. İçerisinde TEKNOFEST gençliğinin yeni adresi de olacağını söyleyebilirim. Masal evi ve oyuncak kütüphanesi kuruyoruz. Ayrıca Çocuk Köyü kuracağız.
"GÜVENÇ GÖLETİ EKO TURİZME KAZANDIRILACAK"
Güvenç Göletini eko turizm haline getireceğiz. İlçemizin biyoçeşitliliğini ön plana çıkaracak ve vatandaşlarımıza doğa ile uyumlu bir ortam sunacağımız bir mekan oluşturuyoruz. Ayrıca Ova Çayımızın ıslahını yapacağız, tertemiz akan bir çayımız olacak.
FEN İŞLERİNE 50 BİN METREKARELİK YENİ ALAN
Yeni dönemde mevcut pazar yerimizi 15 dönümlük alana taşıyacağız ve sanayimizin hemen arkasında burayı inşa edeceğiz. Aile Sağlığı Merkezi açacağız. Fen İşleri Kampüsümüzü büyüteceğiz. 50 Bin metrekarelik bir alanda yeni Fen İşleri Kampüsümüze kavuşacağız.
SAVUNMA SANAYİİ VE TEKNOLOJİ VADİSİ
Kahramankazan Savunma Sanayii ve Teknoloji Vadisi kuracağız. Akıncı bölgesinde, savunma sanayimizin kümelendiği yerde kontrollü planlı bir gelişim sağlayabilmek amacıyla Savunma Sanayi Başkanlığı ve iş adamlarımızla birlikte savunma sanayi yatırımlarını ilçemize kazandıracağız.
KAHRAMANKAZAN-ANKARA METROSU
Kahramankazan'ın Kızılelmalarından biri de hayalini kurduğumuz Ankara-Kahramankazan hafif raylı sistemimizi projemizi yeni dönemde gerçekleştirmek için iktidarımızın tüm imkanlarını seferber edeceğiz. Hasret kaldığımız metromuza kavuşacağız.
"HAVALANI YOLU AÇILACAK"
Kahramankazan Esenboğa Yolu Bağlantısı, halk arasında havaalanı yolu diye konuştuğu yol bağlantımızın operasyonu tamamlandı, proje ihalesi yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinesinde Kahramankazan Esenboğa Havalimanı'nı 30 dakikaya indirecek olan yolumuza kazandıracağız."