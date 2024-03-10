KPSS soru hırsızları yakalandı

FETÖ'ye yönelik 30 ilde eşzamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 91 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ise çok miktarda Türk Lirası, dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu. 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen örgüt üyelerinin, 2009 KPSS sınav sorularını usulsüz şekilde elde ettikleri ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların işbirlikçilerinin nefeslerini keseceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.