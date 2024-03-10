Öğrenci ve iş vizeleri öncelikli oluyor

Almanya, 6 Şubat depremlerinin ardından afetten etkilenenlerin ailelerinin yanına gidebilmeleri için 17 bin vize verdi. Bu süreçte izlenen yöntemin model olarak alınması ve yeni bir aşamaya geçilmesi seçeneği değerlendiriliyor. Macaristan ve Hollanda'nın "Online başvuru ve hızlı sonuç" odaklı sistemi, ret verilen vize başvuruları üzerinde durmak yerine yeni başvuruların değerlendirmeye alınması şeklinde işliyor. Pandemi sonrasında vize alma süresinin uzamasına gerekçe olarak gösterilen vize başvurularını alan personel sayısının yetersizliği noktasındaki sorunların da yeni işe alımlarla aşılması bekleniyor. Yoğun vize başvurusu alan ülkelere bu konuda destek verilebileceği de kaydediliyor. Ankara, "vize kolaylaştırma" sürecinin "vize serbestisi" mekanizmasından ayrı olduğunu ve iki konunun birbirinin alternatifi olmadığını vurguluyor. Vize serbestisi orta vadeli bir mesele olarak görülürken burada ilerleme sağlamak adına çalışmalar da başladı. Türkiye'nin vize serbestisi için yerine getirmesi gereken kriterlerde büyük ilerleme kaydetti. Son 6 madde de karşılanmaya en yakın olandan başlanarak görüşülecek.