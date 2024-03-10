Vizyonda, programda, yatırımda bizimle yarışacak rakip yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Abide Kavşağı'nda düzenlenen yerel seçim mitinginde 70 bin vatandaşa hitap etti.Âlimleriyle, şairleriyle, adeta kutup yıldızları yetiştiren, adını da sanını da şanını da yüreğini ortaya koyarak kazanan Şanlıurfa'mız maşallah bugün yine bir başka güzel. Urfalılar bir asır önce işgalci Fransızları bu mübarek topraklardan kovarak Şanlı unvanını aldı. Bugün de sizlerin şahsi hırsıyla hareket edenlere, terör örgütüne sırtını dayayanlara, ekmeden biçme peşinde olanlara, küçük hesapları için şehrinin geleceğini tehlikeye atanlara, kısaca milli iradenin arkasından dolanmak isteyen fırsatçılara geçit vermeyeceğinize inanıyorum.Bizim siyasetimiz, eser ve hizmet siyasetidir. Siyaset cambazlığı peşinde koşmuyoruz. Vizyonda, programda, projede, yatırımda, bizimle yarışacak siyasi rakip tanımıyoruz. Bu özgüvenimizin gerisinde belediyelerde 30 yıllık, iktidarda 21 yılı aşkın müktesebatımız bulunuyor. Bu kardeşiniz, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı. Şimdi yerel yönetimlerde 31 Mart'ta yerel yönetimleri de Cumhur İttifakı'na verdiğiniz zaman bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, Şanlıurfa'yı şanına yakışır bir şekilde yatırımlarla daha da farklı hâle getireceğiz.Biz milletimize asla yalan söylemedik. Söylediğimizi yapmak için gece gündüz gayret gösterdik. Onlar ne veriyorsa 5 fazlası benden zihniyeti Türkiye'ye bir dönem çok ağır bedel ödetti. Ülkemiz popülist siyasetçilerin ekonomide bıraktığı enkazı yıllarca kaldıramadı. Milletimiz uzun yıllar kendini toparlayamadı, tekrar ayağa kalkamadı. Şimdi aynı zihniyeti yeniden hortlatmaya çalışanlar olduğunu görüyoruz.Şunu açık ve net ifade etmek isterim: Ülkemizin milli gelirini 21 yılda 3 kat artırmış bir yönetim olarak vatandaşımızın her derdi bizim derdimizdir. Çalışanıyla, emeklisiyle, esnafıyla, çiftçisiyle, sanayicisiyle, her kesimden insanımızın sıkıntılarını çözecek programa ve kararlılığa biz sahibiz.Eksiğimiz hatta hatamız çıkabilir. Aslolan samimiyetle ülkemize, şehrimize, insanımıza hizmet etmektir. Bizim zihnimizde ve kalbimizde sadece Şanlıurfa'yı Türkiye Yüzyılı'na hazırlamak vardır. Hakikat böyle olduğu halde hiç kimsenin Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin, şahsımızın gölgesinde yürüyerek sırf bize seçim kaybettirmek için ortada dolaşmasına rıza gösteremeyiz. Bizim gölgemizde yürüyüp bize çelme takmaya çalışanlar, maalesef istismarda da sınır tanımıyorlar. En insani, en hayati meseleleri bile şahsi hesaplarının aracı yapmaktan çekinmiyorlar. Rabbim hepsini de ıslah etsin.Bunca gayreti, fedakârlığı, emeği, alın terini ve mücadeleyi yok sayanları gördükçe onlar adına üzülüyoruz. Devir kavga veya çekişme değil, birlik olup zulme set çekme devridir. Tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi kenetlenerek mücadelemizi yürüteceğiz. Birbirimize asla düşmeyeceğiz, bilakis saflarımızı sıkılaştıracağız. Kusurları büyütenlerden, farklılıkları derinleştirenlerden değil, kardeşliği yüceltenlerden olacağız. Böyle dertleri olmayanlara ne kulak verin ne de oyunuzu heba edin.Şanlıurfa'ya 21 yılda 330 milyar lira tutarında yatırım yaptık. 1700 yataklı şehir hastanemizin inşası sürüyor. Toplamda bin yatağa sahip kadın doğum çocuk hastanelerinin proje çalışmaları sürüyor. Fırat'ın üzerine ikinci bir köprü inşa etmeye hazırlanıyoruz. Suruç-Akçakale, Diyarbakır-Siverek-Hilvan yolu inşaatları sürüyor. GaziantepŞanlıurfa hızlı demiryolu hattı ihale aşamasında. Şanlıurfa- Mardin hızlı demiryolunun etüt projesini bitiyor. Urfaray'ın projesi bitti. Yenilenebilir enerjiyi yaygınlaştırmak için hazırlığımız var.