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Giriş Tarihi: 11.3.2024 08:59

Emine Erdoğan'dan ramazan ayı paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk milleti ve İslam aleminin ramazan ayını tebrik etti.

AA
Emine Erdoğan’dan ramazan ayı paylaşımı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir arınma ve tazelenme mevsimi, bir sevgi ve merhamet şöleni, bir rahmet ve mağfiret pınarı Ramazan-ı Şerif'e kavuştuk. Bu mübarek ayın feyzi ve bereketi tüm insanlığı kuşatsın, bütün mazlum ve mağdurların gözyaşlarının dinmesine vesile olsun. Milletimizin ve tüm İslam aleminin ramazan ayını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Emine Erdoğan'dan ramazan ayı paylaşımı
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