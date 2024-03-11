İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı hazırlandı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen İklim Değişikliği Politikalarında Kadının Güçlendirilmesi paneli düzenlendi. Panele Büyükelçi yardımcısı Wendy Wyver evsahipliği yaptı. Burada konuşan Dinçbaş, kadınların iklim politikalarında yer alması konusunda yürüttükleri çalışmaları anlatarak, "Emine Erdoğan'ın liderliğini yaptığı Sıfır Atık girişimleri, kadınların en üst düzeyde çevre ve iklim konularındaki sahipliğinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Sıfır Atık komitesindeki üyelerin de çok büyük kısmının gelişmekte olan ülkelerdeki kadınlardan oluştuğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.



İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ UYUM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

Ulusal Katkı Beyanında sağlık, eğitim gibi konuların yanı sıra kadınlarla ilgili hususlara da yer verdiklerini belirten Dinçbaş, İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı'nı hazırladıklarını ve bu hafta içerisinde Resmi Gazete'de yayımlanacağını ifade etti. Dinçbaş, metinde hem kadınlara hem de toplumsal cinsiyet eşitliliği konularına dikkati çektiklerini söyledi.



İKLİM KONUSUNDA GÜÇLÜ ORTAKLIK

Büyükelçi yardımcısı Wyver Türkiye ve Birleşik Krallık'ın diğer birçok alanda olduğu gibi iklim değişikliği konusunda da köklü ve güçlü ortaklığı olmasından gurur duyduğunu dile getirdi. Wyver "Türkiye'de Birleşik Krallık temsilcisi olarak Türkiye'nin kendi politika öncelikleri doğrultusunda iklim değişikliği ve mücadeleye odaklanan çeşitli projeler uygulamaktayız" dedi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KADINLARI ETKİLİYOR

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile çok yakın çalıştıklarını ve strateji geliştirmede yakın ortak olduklarını ifade etti. Vinton, iklim değişikliğinin en çok etkilediği gruplardan birinin kadınlar olduğunu vurgulayarak, dünyanın her yerinde kadının güç ve yetkiye erişiminin önemine değindi. Vinton "kadın"ın iklim değişikliği sorununa çözüm getirecek bir faktör olduğunu kaydetti.