Kağıthane’ye 100 yeni proje

AK Parti'nin yeniden aday gösterdiği Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, 2024-2029 döneminde gerçekleştirmeyi planladığı projelerini ve Cumhur İttifakı belediye meclis üyesi adaylarını tanıttı. Öztekin, "Vatandaşlarımıza sözünü verdiğimiz 53 proje vardı. Beş yılda 100'ün üzerinde projeyi hayata geçirerek verdiğimiz sözlerin iki katını tuttuk" dedi. 100'den fazla proje açıklayan Öztekin, Kağıthane'yi 'Türkiye Yüzyılı'na hazırladıklarını belirtti. Öztekin'in açıkladığı projeler arasında; tabiat parkı, otoparklar, tematik caddeler, müzeler, tarihi eserlerin restorasyonu, fiber internet, e-spor okulu, sosyal tesisler, şarj istasyonları, sanat galerileri, akademi ve atölyeler, yeni okul ve teknoloji merkezleri gibi 100'den fazla eser bulunuyor.