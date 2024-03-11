Kalem saplama cinayetinde sanıktan "Anlık öfkeme denk geldi” savunması

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, 10 Kasım 2023'te saat 08.00 sıralarında sanık Derviş Karadağ'ın beyanına göre, dışarıda Engin Yalçın ile arkadaşının alkollü vaziyette kaldırımda oturdukları, maktulün yanındaki kişinin park halindeki araca cisim fırlattığı, bunun üzerine sanığın çalıştığı börekçiden iş önlüğüyle çıkarak maktulün yanına geldiği ve tartışma yaşadıkları anlatıldı. Tartışma sırasında sanığın sağ elinde tuttuğu, silahtan sayılan kalemle maktulün sol kaş kısmına doğru bir kez yumruk attığı ve uzaklaştığı, maktulün yoğun kan kaybı yaşadığı ve kaldırıldığı taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 17 Kasım 2023'te öldüğü kaydedildi.

18 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Otopsi raporunda sanığın kanında uyuşturucu madde metabolitleri tespit edildiği, ölümünün cisim yaralanmasına bağlı kafatası kırıklarıyla birlikte beyin kanaması, beyin doku hasarı ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği bildirildi. Savcılık, sanıkla maktul arasında husumet olmadığı, maktule yalnızca bir kez vurduğunu dikkate alarak öldürme kastıyla değil, yaralama kastıyla hareket ettiği gerekçesiyle sanık Karadağ hakkında "Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 18 yıldan 27 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

YARGILAMASI BAŞLADI

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Derviş Karadağ getirildi. Ölen Engin Yalçın'ın yakınları da duruşmaya katıldı. Sarıyer'de börekçi dükkanında üç aydır garsonluk yaptığını söyleyen sanık Derviş Karadağ, yoldan geçen bir kadını maktul ve arkadaşlarının önünü keserek taciz ettiklerini iddia ederek "Bayan dükkana girip yardım istedi, polis çağıracağım dedi. Tüm müşteriler bu olaydan rahatsız olup gittiler" dedi.

ALKOL İDDİASI

Maktul ve arkadaşları ikili, üçlü grup halinde dışarda olduğunu, alkol şişeleri olduğunu belirten sanık " Sabah saatleriydi, ellerinde alkol şişeleri vardı. Kavga edip tartışıyorlardı. Ellerindeki şişeyi iş sahibine ait arabaya da fırlattılar. Yanlarına gittim. Elimde sadece sipariş aldığım kağıt ve tükenmez kalem vardı. Arabaya kimin şişe fırlattığını sordum, maktulü gösterdiler. Maktule, 'Niye fırlattın' diye sorunca maktul 'Sanane' deyip küfür etti. Ağırıma gitti, hamlede bulundum" dedi.

"ASLINDA VURMAYACAKTIM"

Savunmasına devam eden sanık, "Aslında vurmayacaktım. Önce elimi kaldırdım. Küfür edince tahrik oldum. Bir kez yumruk attığımı hatırlıyorum. Neresine vurduğumu hatırlamıyorum. Tam olarak elimde kalem olup olmadığını, ona saplayıp saplamadığımı hatırlamıyorum. Anlık öfkeme denk geldi. Ancak tek darbe vurduğumu hatırlıyorum" dedi. Maktulün küfür ederek arkasından gelmeye devam ettiğini söyleyen sanık Karadağ, "Dükkanın içerisine geçtim. İş yeri sahibine dışarıda biriyle kavga ettiğimi söyledim. İş yeri sahibi, yüzü kanayan maktule peçete verip ambulans çağırdı. Maktulü ambulansla götürdüler. Bir hafta sonra maktulün öldüğünü öğrendim" diye konuştu. Sanık Karadağ, maktulle daha öncesinden husumeti olmadığını, şahsen tanımadığını, olayın anlık geliştiğini de söyleyerek "Suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.

"KALEM AVCUMUN İÇİNDEYDİ"

Sanık, "Kalem avucumun içindeydi, sivri ucu aşağıdaydı. Yumruğumun alt kısmıyla vurdum. Kalemin sivri tarafı kafasına girmiş" diyerek savunmasını sonlandırdı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, bir dahaki duruşma maktulün kız arkadaşının tanık olarak dinlenmesi için zorla getirilmesine karar verdi. Olayda şişe atan kişinin kimliğinin tespiti için Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne yazı yazılmasına da hükmedilen duruşma ertelendi.