O halde 5 yıldır niye çivi çakmadılar?

atih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı projeleri tanıttı. Fatih'i daha yaşanılabilir ve konforlu bir ilçe haline getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Turan, geçmiş dönemde 400 başarılı proje gerçekleştirdiklerini söyledi. Turan, ilçenin değerlerine sahip çıkıp vatandaşların ihtiyaçlarına odaklanarak, 7 ana ilke belirlediklerinin altını çizdi. Turan, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Hasdal'da inşa edilen yeni binaya taşınmasının ardından bu bölgeye önlerinde işyerleri olan yaşam alanı kurmayı planladıklarını aktardı. Tamamen İBB'nin yetki ve sorumluluğunda olduğunu söylediği Süleymaniye bölgesinde 5 yıldır çivi dahi çakılmadığını ifade eden Turan, rakibi CHP Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat'ı eleştirdi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı olan Polat'ın vadettiği bazı projeleri neden adaylıktan önce gerçekleştirmediğini sorgulayan Turan, şunları söyledi: "Şimdi çıkmışlar, sanki İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısıymış gibi 'Onu yapacağız, bunu yapacağız.' diyor. 250 kat bütçen var, niye yapmadın bugüne kadar? İBB'nin en önemli 2 numaralı koltuğunda oturacaksınız, 5 yıl İstanbul'u yöneteceksiniz, kültürel miras falan hepsi size bağlı olacak, yeni gelmiş numarası yapacaksınız. Seçilirse Karagümrük Stadı'nı yapacakmış, niye yapmadın 5 yıldır?"