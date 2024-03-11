Özgür Özel’den tuhaf açıklama: Alevilerin coşkusu Sünnilerden fazla

"BENİM ÖZEL KALEMİM ALEVİ"

Alevilerle arasının iyi olduğunu söyleyen Özel şunları dile getirdi:

"Geçmişteki Alevi oranıyla bugünkü Alevi oranında anlamlı bir fark olduğunu düşünmüyorum. En son mesela Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner, benim de avukatım. 31 yaşında bir genç arkadaşımız. İnanılmaz liyakatli ve Alevi bir arkadaşımız. Yani benim kendi avukatım benim özel kalemim, Alevi."