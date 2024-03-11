Silah kaçakçılarına yönelik 75 ilde operasyon 844 silah ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Konutanlığı koordinesinde; son 4 günde İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Şanlıurfa, Bursa, Mersin, Diyarbakır, Konya, Antalya, Kocaeli, Gaziantep, Samsun, Çorum, Eskişehir ve Balıkesir olmak üzere 75 ilde eş zamanlı olarak evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında tapılan "Mercek-13" operasyonlarında; 641 ruhsatsız tabanca, 50 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 19 uzun namlulu tüfek, 134 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 844 silah ele geçirilirken bin 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

OPERASYON DÜZENLENEN İLLER

İlk 5 şehirlerde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle; "İstanbul'da 133 tabanca, 3 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 233 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'de 55 tabanca, 6 av tüfeği ele geçirildi. 71 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da 34 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 42 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'da 32 tabanca ele geçirildi. 50 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa'da 33 tabanca 1uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 51 şüpheli şahıs gözaltına alındı."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından; "Ruhsatsız silah temin edenlerle de silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" şeklinde açıklamada bulundu.