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Giriş Tarihi: 11.3.2024 22:02 Son Güncelleme: 11.3.2024 22:24

Son dakika: Türkiye bu skandalı konuşuyor! İBB’deki kirli para trafiğine soruşturma

Son dakika haberi... Türkiye, CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda para destelerini sayarken çekilen videosunu konuşuyor. Skandal görüntüler sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gerçeğin aydınlatılması için soruşturma başlattı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Son dakika: Türkiye bu skandalı konuşuyor! İBB’deki kirli para trafiğine soruşturma

Son dakika... CHP'li İBB Başkanı'nın danışmanı olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! İBB'deki kirli para trafiği kamerada...

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Söz konusu video sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, çantadan çıkarılan para destelerinin sayıldığı video ile ilgili olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için re'sen soruşturma başlattı.

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Son dakika: Türkiye bu skandalı konuşuyor! İBB’deki kirli para trafiğine soruşturma
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