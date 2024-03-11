Türkiye bu görüntüleri konuşuyor: İBB’de kirli para trafiği

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in yarıştığı, Özel'in genel başkanlığı kazandığı CHP kurultayı ardından parti "rüşvet" ve "delege transferleri" iddialarıyla çalkalanmıştı.
"KONUŞURSAM ALTINDA KALIRSINIZ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 4-5 Kasım'da yapılan 8. Olağan Kurultayı öncesi parayla delege satın alma yarışına girdikleri kamuoyuna bomba gibi düşmüştü. Delege borsasının Iğdır ve Ağrı ayağını yürüttüğü belirtilen CHP Gençlik Kolları teşkilatında yer alan Erkan Çakır, "Ben kullanıp atacağınız bir adam değilim. Konuşursam altında kalırsınız" paylaşımında bulunmuştu.
İMAMOĞLU, ÖZGÜR ÖZEL'İ DESTEKLEDİ, DELEGELERE PARA DAĞITILDI
Ekrem İmamoğlu, genel başkanlık seçiminde Özgür Özel'e destek vererek Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşısına almıştı. CHP Kurultayı sırasında, delegelerin İBB'den çıkarılan paralarla ikna edildiği iddia edilmişti.
Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! İBB'deki kirli para trafiği kamerada...
O GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerin ortaya çıkmasında Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin etkili olduğu iddia ediliyor.
İBB VE İMAMOĞLU SESSİZ
Türkiye'nin konuştuğu bu olayda İBB ve Ekrem İmamoğlu tarafından herhangi bir açıklama ya da yalanma yapılmazken, parti içerisinde bu görüntülerin nasıl yankılanacağı merak ediliyor.