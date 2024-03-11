Türkiye bu görüntüleri konuşuyor: İBB’de kirli para trafiği

O GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerin ortaya çıkmasında Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin etkili olduğu iddia ediliyor.

İBB VE İMAMOĞLU SESSİZ

Türkiye'nin konuştuğu bu olayda İBB ve Ekrem İmamoğlu tarafından herhangi bir açıklama ya da yalanma yapılmazken, parti içerisinde bu görüntülerin nasıl yankılanacağı merak ediliyor.