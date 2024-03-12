6 ilde ’Mahzen-9’ operasyonu! 6 organize suç örgütü çökertildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde düzenlene 'Mahzen-9' operasyonlarında 6 organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
6 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "MAHZEN-9" operasyonlarında;
İzmir'de Hasan Keser,
Kayseri'de Barış Şengül (Yılanlar),
Manisa'da Ömer Çakır,
Muğla'da Yakup Çabuk (Çabuklar),
Diyarbakır'da Oğuz Sorguç (Yurtdışı Firar) ve
Erzincan'da Necat Koç'un elebaşılığını yaptığı
6 ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi.
6️⃣ ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "MAHZEN-9" operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 12, 2024
❗️İzmir'de Hasan Keser,
❗️Kayseri'de Barış Şengül (Yılanlar),
❗️Manisa'da Ömer Çakır,
❗️Muğla'da Yakup Çabuk (Çabuklar),
❗️Diyarbakır'da Oğuz Sorguç (Yurtdışı Firar) ve
❗️Erzincan'da Necat Koç'un elebaşılığını… pic.twitter.com/BOjiSBviMR