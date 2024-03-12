Haberler Gündem Haberleri 6 ilde 'Mahzen-9' operasyonu! 6 organize suç örgütü çökertildi
Giriş Tarihi: 12.3.2024 08:12

6 ilde 'Mahzen-9' operasyonu! 6 organize suç örgütü çökertildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde düzenlene 'Mahzen-9' operasyonlarında 6 organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

6 ilde ’Mahzen-9’ operasyonu! 6 organize suç örgütü çökertildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde düzenlene 'Mahzen-9' operasyonlarında 6 organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

6 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "MAHZEN-9" operasyonlarında;
İzmir'de Hasan Keser,
Kayseri'de Barış Şengül (Yılanlar),
Manisa'da Ömer Çakır,
Muğla'da Yakup Çabuk (Çabuklar),
Diyarbakır'da Oğuz Sorguç (Yurtdışı Firar) ve
Erzincan'da Necat Koç'un elebaşılığını yaptığı
6 ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi.

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6 ilde 'Mahzen-9' operasyonu! 6 organize suç örgütü çökertildi
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