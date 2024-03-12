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Giriş Tarihi: 12.3.2024 07:26

Adalet Bakanı Tunç’tan yürürlüğe giren 8. yargı paketi hakkında açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Resmi Gaztete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 8. yargı paketi hakkında "hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

İHA
Adalet Bakanı Tunç’tan yürürlüğe giren 8. yargı paketi hakkında açıklama
Bakan Tunç X hesabından yaptığı paylaşımda, "8. yargı paketi olarak bilinen, yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılarak hızlandırılması, hak arama hürriyetinin genişletilmesi, suçla etkin mücadelenin sağlanması, kişisel verilerin etkili bir şekilde korunmasını amaçlayan ve bazı önemli düzenlemeleri içeren Ceza Muhakemesi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun; Cumhurbaşkanımız tarafından onaylandı ve 12.03.2024 tarih ve 32487 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi" ifadelerine yer verdi.
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Adalet Bakanı Tunç’tan yürürlüğe giren 8. yargı paketi hakkında açıklama
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