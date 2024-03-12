Adalet Bakanı Tunç’tan yürürlüğe giren 8. yargı paketi hakkında açıklama

Bakan Tunç X hesabından yaptığı paylaşımda, "8. yargı paketi olarak bilinen, yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılarak hızlandırılması, hak arama hürriyetinin genişletilmesi, suçla etkin mücadelenin sağlanması, kişisel verilerin etkili bir şekilde korunmasını amaçlayan ve bazı önemli düzenlemeleri içeren Ceza Muhakemesi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun; Cumhurbaşkanımız tarafından onaylandı ve 12.03.2024 tarih ve 32487 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi" ifadelerine yer verdi.