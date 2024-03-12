CHP’nin halef-selefleri arasında kriz

CHP Genel Merkezi, yaklaşmakta olan yerel seçimler öncesi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Cemil Tugay'ın ismini açıkladı. Yeniden aday gösterilmeyen Tunç Soyer büyük şok yaşadı. Bunun üzerine Soyer, CHP'nin İzmir Büyükşehir Başkan Adayı Cemil Tugay'a tavır aldı. Adaylığı açıklandıktan sonra Tugay'la hiçbir ortamda bir araya gelmeyen Soyer, birlikte fotoğraf vermemeye de özen gösterdi. Soyer, geçtiğimiz günlerde Haluk Levent Konseri ile hizmete açılan Üçkuyular - Narlıdere Metro Hattı açılışına da Tugay'ı davet etmedi.

İMAMOĞLU'NA DESTEK İÇİN İSTANBUL'A GİTTİ

Aynı Soyer, 7 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasına destek vermek amacıyla İstanbul'a gitti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziosmanpaşa'da hayata geçirilen yaşam merkezinin açılışında kürsüye çıkıp İmamoğlu'na destek konuşması yaptı. Kendisine destek vermeyen Soyer'in İstanbul'a gidip İmamoğlu'na destek vermesi CHP Adayı Tugay'ı kızdırdı.

BİR GÜN, BİR DAKİKA BİLE YANIMDA DURMADI

Geçtiğimiz Cumartesi günü Karşıyaka-Çiğli Tuncelililer Kültür Dayanışma Doğa Derneği yönetimi ile bir araya gelen Tugay, burada yaptığı konuşmada isim vermeden Soyer'i eleştirdi. "Dünden beri içim acıyor." Diyen Tugay, "Burada bir gün, bir dakika bile yanımda durmayan bir belediye başkanımız, başka şehirde başkaları için çalışıyor." İfadelerini kullandı.

Tugay'ın açıklamaları kent gündemine bomba gibi düştü. Soyer'in Tugay'ın açıklamaları karısında nasıl bir tavır takınacağı merak konusu olurken Tugay'dan konuya ilişkin ikinci açıklama geldi. Hafta sonu ulusal çapta yayın yapan bir televizyon kuruluşunun konuğu olan Tugay '1 dakika bile yanımda durmadı' sözlerinin kendisine hatırlatılması üzerine "Bu sözler dost ortamında duygusal anlamda söylenen sitem sözüdür. Bu konuyu uzatmak istemiyorum. Çok açık şekilde anlaşıldı kime söylediğim. Soyer Bey ile ilgili sitemdir." dedi.

"DERTLEŞMEK İSTEDİM"

Polemik içinde olmak istemediğini belirten Tugay: "Toplantıda olanlarla dertleşme isteğim vardı. Sadece Soyer'e de değil sitemim. Adaylaşmamdan kaynaklı olarak gerçeklikle alakası olmadığı halde AK Parti'nin adayı ile başa baş bir durum varmış gibi algı içinde olanlar var. Benim yetersiz olduğuma dair çarpıtılan konular var. İlk adaylaştığımdan güne böyle. Parti üst kesiminden gelen sorunlar da bunlar. Biz siyaseti niye yapıyoruz. Bugün ben yarın başkası. Bu bir bayrak yarışı, başkaları devam edecek" açıklamasını yaptı.

FOTOĞRAF ÇEKİLMEK İSTEDİM KABUL ETMEDİ

Soyer'in kendisi ile fotoğraf vermek istemediğini söyleyen Tugay, "Soyer ile görüştüm, randevu talep ettim, görüştüm. Açık yüreklilikle düşüncelerimi söyledim, fotoğraf çekilmek istedim, kabul etmedi. Üzüldüm. Henüz istenen desteği göremiyorum. Biz rakip değiliz. Aynı partinin halef selef belediye başkanlarıyız." diye konuştu.