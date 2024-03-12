umhur İttifka'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen 'Engelsiz Gönüller İftar Sofrası' programına katıldı. Katılımcıların ramazan ayını tebrik eden Murat Kurum, yaptığı konuşmada şunları kaydetti:Ramazan demek birlik demektir, beraberlik demektir, dayanışma ve paylaşma demektir. Bereket demektir. Ramazan sabrın, şükrün, affın, bağışlanmanın ve merhametin adıdır. Bu yüzden hangi makamda olursak olalım ilk makamımızı asla unutmayacağız.Kentsel dönüşüm bir şehircilik vizyonu, şehri yeniden tasarlamaktır. Sizleri 'Risksiz İstanbul'un yanında 'Engelsiz İstanbul'a, 'Çilesiz İstanbul'a kavuşturacağız. İstanbul'da yaşamak özellikle siz değerli kardeşlerimiz için artık çileye, eziyete dönüştü. Her gün görüyoruz. Kullandığınız asansörler çalışmıyor, otobüslerdeki, metrobüslerdeki engelli rampaları açılmıyor. Metrolardaki yürüyen merdivenler bakımsızlıktan dolayı çalışmıyor. Kaldırımlarda engelli kardeşlerimiz için ayrılan alanlar işgal edilmiş durumda. Biz sizlere uğraştıran değil ulaştıran bir İstanbul vadediyoruz.Gönlünüz rahat olsun. 1 Nisan'dan itibaren engelli kardeşlerimiz için 'Engelsiz Seferberlik' ilan edeceğiz. Tüm İstanbulluların ellerini engelli kardeşlerimizin mutluluğu için birleştireceğiz. İşe tesisleşmeden başlayacağız. İçerisinde okulların, spor merkezinin, hobi bahçesinin, atölyenin ve inovasyon merkezinin olduğu İstanbul Özel Eğitim Kampüsü'nün inşasını süratle başlayacağız. Burada çalışacak uzmanlarımız 7/24 engelli kardeşlerimin hizmetkârı olacak. İHem 10 yeni engelsiz yaşam merkezimizi hızla açacağız, hem de mevcutların niteliklerini dünya standartlarına ulaştıracağız.Engelsiz Sosyal Yaşam Alanları ve koordinasyon merkezlerinin sayısını da çeşidini de artıracağız. Otizmli kardeşlerimiz için eğitim, bakım ve gelişim hizmetleri vereceğiz. İki otizm merkezini, Anadolu ve Avrupa yakasında inşa edeceğiz. Engelli kardeşlerim, şehrin her imkânından, eşit bir şekilde faydalanacak. Bizim dönemimizde; engelsiz şehir uygulamaları şehrin her yerine yayılacak. İstanbul erişilebilir bir şehir olacak. Akıllı uygulamalarla engelli kardeşlerimin, şehirde çok rahat bir şekilde hareket etmesine imkân sağlayacağız. Yeni engelliler şehri artık İstanbul'un tüm ilçelerinde engelli kardeşlerimizle uyum içerisinde bu hizmetler sunulacak. Engellilere; evde bakım hizmeti kapsamında vereceğimiz eğitimlerle uzmanlaştırdığımız kadrolarla hizmet edeceğiz. Biz engelli kardeşlerimizin her anında hep yanında olmaya devam edeceğiz.Adaletten, merhametten, yaşamdan ve haklıdan yanayız. Biz Ramazan ayında, kendimiz için olduğu kadar ümmetin yetim evlatları için de merhamet diliyoruz. Özellikle de zulümle, işgalle, savaşla, açlıkla mücadele eden kardeşlerimiz için de merhamet diliyoruz.Yüreklerimiz Filistin için, Gazze için çarpıyor. Bu Ramazan ayında istiyoruz ki Gazze, insanlığın yarası değil sevinci olsun. İstiyoruz ki, Gazze; insanlığın acısı değil, umudu olsun. Gazze'de hukuksuzluk dursun. Gazze'de acımasız, insanlık dışı saldırılar dursun. Abluka son bulsun. Ramazan ayı Gazze başta olmak üzere, tüm dünya mazlumlarına barış getirsin.