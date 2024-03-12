‘İş güvenliği firması da yargılansın’ ‘Sanıklara güvenmiyorum’

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, 15 Ağustos 2022'de Yenimahalle ilçesi Hipodrom Caddesi'nde bulunan bir inşaatta saat 16.15 sıralarında çıkan rüzgar nedeniyle zemine sabitlenmemiş perde kalıpların devrilmesi sonucu stajyerler Taha Öztürk'ün olay yerinde Emre Çetin'in ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği, Ege Kıratlı'nın ise olaydan yaralı olarak kurtulduğu aktarıldı. İddianamede, sanıklar firmanın proje müdürü Sinan Kar, taşeron firmanın işveren vekili İnan Yücel ile aynı firmada ustabaşı olarak çalışan Bayram Yüksel'in birinci derece, inşaat mühendisi Alpcan Ergüven'in ikinci derece, iş güvenliği uzmanı Emrah Akyol'un ise üçüncü derece kusurlu oldukları kaydedildi. İddianamede, stajyerlere olayın yaşandığı gün bir saatlik iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim verildiği ancak bunun yeterli olmadığı ifade edildi. Olaydan önce Ankara Valiliği tarafından şiddetli yağış ve rüzgar uyarısı yapıldığı buna rağmen stajlarının ilk gününde tehlikeli alanda başlarında sorumlu olmadan bulunmamaları gereken Öztürk, Kıratlı ve Çetin'in sanıkların izni dahilinde olayın meydana geldiği kata çıktıkları anlatıldı. Stajyerlerin olayın yaşandığı firmanın çalışma sahası olan ve tehlikeli alan anlamına gelen kırmızı alan katına çıktıları ancak sanıkların bu alanda gerekli önlemleri almadığı kaydedilirken, sanıklar hakkında, Öztürk ve Çetin'in ölümüne, Kıratlı'nın ise yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.



'SANIKLARA GÜVENMİYORUM'

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Emrah Akyol, İnan Yücel ve Alpcan Ergüven ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra taraflara söz verdi. Söz alan maktul Emre Çetin'in babası İsmail Çetin, iki ay boyunca oğlunun yoğun bakım servisinden çıkmasını beklediğini ancak evladını kaybettiğini söyledi. Gerçek sorumluların yargılanmadığını dile getiren Çetin, "Yargılanan insanlara bakıyorum da bir anlam veremiyorum. Mahkeme başkanının arkasında yazan 'Adalet mülkün temelidir' yazısına güveniyorum, ama sanıklara güvenmiyorum" dedi.



'İŞ GÜVENLİĞİ FİRMASI DA YARGILANSIN'

Sanık iş güvenliği uzmanı Emrah Akyol, saha işleriyle alakasının bulunmadığını, büroda görev yaptığını saha eğitimlerini kendisinin vermediğini ifade etti. Sanık taşeron firmanın işveren vekili İnan Yücel ise olay günü fırtına uyarısı almadıklarını, böyle bir uyarının kendilerine ulaşması halinde çalışanları inşaat alanına göndermeyeceğini belirterek, Yücel, "İş güvenliği firmasının da yargılanmasını istiyorum. 110 kilometre rüzgar altında biz neden çalışalım? Haberimiz olsa niye canımızı riske atalım? Ben kalıbı sabitlemedim çünkü olay öncesi günlük güneşlik bir hava vardı. Ben o koşullar altında malzememi sabitlemedim" ifadelerini kullandı. Sanık inşaat mühendisi Alpcan Ergüven de suçsuz olduğunu ifade ederek, adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti. Müşteki avukatları da gerçek sorumluların yargılanmadığını savunarak, kovuşturmanın genişletilmesini istedi. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar hakkındaki adli kontrol kararının devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.