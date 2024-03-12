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Giriş Tarihi: 12.3.2024 10:33

İstanbul merkezli 3 ilde terör operasyonu

İstanbul merkezli Gaziantep ve Ağrı’da PKK/KCK terör örgütünün kadın ve gençlik yapılanması içerisinde yer alan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
İstanbul merkezli 3 ilde terör operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlügünce PKK/KCK-YPG/PYD Silahlı Terör Örgütü talimatıyla kadın yapılanması TJA (Tevgera Jinen Azad-Özgür Kadınlar Hareketi) ve gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyet gösteren şüpheliler tespit edildi.

10 GÖZALTI

Tespit edilen 17 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli Gaziantep ve Ağrı'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken 3 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

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İstanbul merkezli 3 ilde terör operasyonu
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