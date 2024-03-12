İstanbul merkezli 3 ilde terör operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlügünce PKK/KCK-YPG/PYD Silahlı Terör Örgütü talimatıyla kadın yapılanması TJA (Tevgera Jinen Azad-Özgür Kadınlar Hareketi) ve gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyet gösteren şüpheliler tespit edildi.
10 GÖZALTI
Tespit edilen 17 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli Gaziantep ve Ağrı'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken 3 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.