“Memocan” suç örgütüne operasyon 12 şüpheli tutuklandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri İstanbul'un Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar ilçelerinde faaliyet gösteren elebaşılığını "Memocan" lakaplı Muhammed Uray'ın yaptığı organize suç örgütünü yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda "Nitelikli Yağma", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", "Silahlı Tehdit", "Kasten Yaralama", "6136 SKM", "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından 20 farklı eyleme karıştıkları tespit edilen 32 şüpheliden 3'ü cezaevi 1'i yurt dışında olmak üzere elebaşının da aralarında olduğu 28 şüpheliyi yakalama çalışmaları yapıldı.

ÖRGÜT LİDERİ MEMOCAN ADLİYEDE

Yapılan araştırmalar sonucu çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Operasyonlar sonucu örgüt lideri Muhammed Uray'ın da aralarında olduğu 27 şüpheli gözaltına alınırken 12 tabanca, 3 av tüfeği, uyuşturucu maddeler, 1 kılıç ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler emniyet işlemlerinin ardındansa İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılık 27 şüpheliden 1 şüpheliyi "Örgüt kurma" suçundan, 8 şüpheliyi "Örgüte üye olma" suçundan, 3 şüpheliyi "Örgüte yardım etme" suçundan, 3 şüpheliyi "Nitelikli yağma" suçundan ve 1 şüpheliyi de "Uyuşturucu ticareti" suçundan olmak üzere toplam 16 şüpheliyi tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Diğer 11 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Hakimliğe sevk edildi.

Hakimlik, sorguları sonrası şüphelilerden 12'sinin tutuklanmasına, 15 şüphelinin adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.