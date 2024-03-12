Uzman çavuşu şehit eden 16 yaşındaki sürücü tahliye edildi... Acılı aileden karara tepki

Bolu Gerede'de 1 Aralık akşamı feci bir kaza yaşandı. Görev başında olan, akşam yemeğine giden Yeniçağ İlçe Jandarma Komutandığı'nda görev yapan 4 Uzman Çavuş'un içerisinde bulunduğu otomobil kırmızı ışıkta bekliyordu. Yeşil ışığın yanmasıyla hareket ettikleri esnada 16 yaşındaki Ömer Y.'nin sürdüğü otomobil arkadan hızla çarptı.

ŞEHİT DÜŞTÜ

Çarpmanın etkisiyle savrulan aracın arka koltuğunda oturan Jandarma Uzman Çavuş Musab Hacıömer Elmas (25) ve Mehmet Can Kaplan (25) ağır yaralandı. Vücudunda birçok kırık tespit edilen Musab Hacıömer Elmas, yoğun bakımda tedavi gördü. Elmas, beyin kanaması nedeniyle kazadan 14 gün sonra şehit düştü. Uzman Çavuş memleketi Malatya'da toprağa verildi.

DİĞER UZMAN ÇAVUŞUN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Yoğun bakımda uzun süre kalan Uzman Çavuş Mehmet Can Kaplan'ın ise bir çok ameliyat geçirdi. Kaza sonrası ifadesi alınan ehliyetsiz sürücü Ömer Y., oturma odasında TV ünitesinde arabanın anahtarını gördüğünü, babasının haberi olmadan arabaya bindiğini ileri sürdü.

"ŞUURUMU YİTİRDİM" SAVUNMASI

Arkadaşını da alarak arabayla bir kaç tur attığını söyleyen Ömer Y, "Babamın arabayı aldığımı fark etmesinden korktuğum için hemen eve dönmek isledim. Bu sebeple arabayla hızlandım. Işıklara doğru yaklaştığım esnada önümde bir tır olduğunu hatırlıyorum. Tır gördükten sonra gözümün önünde perde belirdi. Şuurumu yitirdim. Bilinç kaybı yaşadım. Bilerek yapmadım" diyerek kendisini savundu.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA TEK BİRİ KUSURLU

Kazaya tanık olanlar, ışığın yanmasıyla hareket ettikleri esnada aracın hızla çarptığını, fren sesi duymadıklarını beyan etti. Kazaya ilişkin alınan bilirkişi raporunda, sürücü Ömer Y.'nin dikkatsiz olduğu, kontrollü bir şekilde seyir etmediği ve önündeki araçla mesafesine dikkat etmediği belirtildi. İçerinde uzman çavuşların olduğu araca tehlikeli bir şekilde yaklaşıp arkadan çarpmasıyla asli kusurlu olduğu tespit edildi. Diğer araç sürücüsü Recep Avcu'nun ise kusurunun bulunmadığı kanaatine varıldı.

26 GÜN SONRA TAHLİYE OLDU

Sürücü, kazadan 10 gün sonra çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak çok geçmeden tahliye oldu. 6 Şubat'ta yapılan itiraz sonucu Ömer Y., cezaevinden çıktı. Uzman çavuşun acılı aile karara tepki gösterdi. Ailenin tahliyeye yapılan itirazı ise kabul edilmedi. Baba Mehmet Elmas, oğlunun ölümüne sebep olan şahıstan şikayetçi oldu.

AİLE ŞÜPHELİNİN KAÇMASINDAN ENDİŞE DUYUYOR

Oğullarının ölümüne neden olan küçük yaştaki sürücünün kaçma ihtimallerinden endişe duyduklarını, tekrardan tutuklanmasını istediklerini belirten şehit babası Mehmet Elmas, "Bu olay bir kaza değil tamamen cinayet. Araçta 4 tane gencecik asker var. Oğlum şehit oluyor. Biz devlete hizmet veren bu gençler sayesinde rahat yaşıyoruz.Daha deliller toplanmadan kısa sürede elini kolunu sallayarak dışarı çıkıyor. Kaçma ihtimali çok yüksek. Sürücü çocuk bu olay haricinde başka bu tarz başka olaylara karışmış. Adaletin tekrar tecelli etmesini yüce Türk devletinden istiyoruz" dedi.

KEMERBURGAZ'DAKİ KAZAYI ÖRNEK GÖSTERDİ

Kemerburgaz'da 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un kaza sonrası kaçmasını örnek gösteren acılı baba Mehmet Elmas, "İçinde 4 tane pırlanta gencecik bu ülkeye 20-30 yıl hizmet edecek vatan evladının hayatıyla oynandı" diyerek duygularını dile getirdi.