Başkan Adayı Doğan evlerde, sokakta projelerini anlatıyor, sorunları dinliyor

Cumhur İttifakı Gaziemir Belediye Başkan adayı Deniz Doğan, 31 Mart'ta yapılacak olan seçimler kapsamında Irmak ve Atıfbey Mahallelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Deniz Doğan, gerçekleştirdiği ziyaretlerde mahalle sakinleriyle samimi bir sohbet ortamı oluşturarak, onların talep, öneri ve beklentilerini dinledi. Esnaf ziyaretlerinde ise işletme sahiplerinin sorunlarını yerinde gözlemleyip çözüm önerileri sundu.

KENTİMİZİN GELECEĞİ İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ

Gaziemir sokaklarında ve ev ziyaretlerinde vatandaşlarla buluşmalarına devam eden Gaziemir Belediye Başkan adayı Deniz Doğan, ''Bizim için siyaset sadece makam koltuklarında yapılan bir iş değil. Siyaset, en derininden, en tabanından, en temelinden halkımızla buluşmaktır. Biz, milletimizle biriz, beraberiz ve bundan asla taviz vermeyeceğiz. Esnafımızın dükkanlarında, vatandaşlarımızın evlerinde, sokaklarımızın köşe başlarında hemşehrilerimizi dinledik, dertlerini, taleplerini, önerilerini dinledik ve not ettik. Bizim için en önemli olan vatandaşımızın huzuru, refahı, mutluluğudur. Bizim siyasetimiz, halkımızın hizmetkarı olmaktır. Bizim siyasetimiz, hemşehrilerimizin refahı, huzuru, güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaktır. Bizim siyasetimiz, adalet, kalkınma, ve istikrar üzerine inşa edilmiştir. Kentimizin geleceği için var gücümüzle çalışacağız. Gaziemir'imizi daha yaşanabilir, daha huzurlu, daha müreffeh bir yer haline getireceğiz. Hemşehrilerimizle birlikte, el ele, omuz omuza vererek Gaziemir'i daha ileriye taşıyacağız.

PAZARYERLERİ, AÇIK-KAPALI DÜĞÜN SALONLARI, ÇOCUK ETKİNLİK ALANLARI, YÜZME HAVUZU….

Projelerinden de bahseden Doğan, 'Mutlu Gaziemir' kapsamında çatısı güneş paneli ve halı saha olabilecek şekilde tasarlanan kapalı pazar yerleri yapacaklarını belirterek, ''Böylece bir yandan yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisinden faydalanırken, öte yandan sokaklara kurulup günlük yaşantımızı engelleyen Pazar yerlerine veda edip, hava koşullarından daha az etkilenen ve trafiğin aksatılmamasını sağlayan pazarlarımızdan alışverişlerimizi yapacağız. Ayrıca, açık ve kapalı düğün salonları projesi sayesinde evlenmek isteyen çiftlerin düğün salonu ihtiyacı belediyemiz tarafından karşılanacak ve bu proje sayesinde Gaziemirli gençlerimizin düğün anıları da Gaziemir'de olacak. Öte yandan çocuk etkinlik alanları projesi ile de organik malzemeden oyun parkları ve sağlıklı gelişim için gerekli parkurları semtin çeşitli bölgelerinde hayata geçireceğiz. Bu sayede çocuklar enerjilerini atarken araba yollarında, sokaklarda değil güvenli park alanlarında olacaklar. Mutlu Gaziemir kapsamında kapalı yüzme havuzu yapacağız. Öncelikle çocuklarımızın ve gençlerimizin yüzme öğrenmesine ve bu konuda kendilerini geliştirmesine imkân sağlayacağız. Gaziemir halkımızın yüzmeye ve eğitimine olan ilgisini dört mevsim karşılayacak yüzme havuzumuz ile bir spor dalında daha gençlerimize alan açmayı hedefliyoruz" dedi.