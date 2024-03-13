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Giriş Tarihi: 13.3.2024 11:48

Borcunu ödemedi diye rehin aldı! Operasyonla kurtardılar

İstanbul’da bir kişi, kendisine olan 20 bin lira borcu ödeyemeyen kadını adresinde alıkoydu. Adrese operasyon düzenlendi ve mağdur kadın kurtarıldı. Yakalanan saldırgan ise tutuklandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Borcunu ödemedi diye rehin aldı! Operasyonla kurtardılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren olay Eyüp Sultan İlçesi Nişanca Mahallesi'nde bir kadının bir adreste zorla tutulması üzerine harekete geçti. Adrese düzenlenen operasyonda D.A. isimli kadın kurtarıldı. Saldırgan A.R.G. yakalanarak gözaltına alındı. D.A.'nın A.R.G.'ye 20 bin lira borcu olduğu, D.A.'nın olay günü borcu görüşmek için adrese gittiği, anlaşamamaları üzerine saldırganın D.A.'yı bırakmadığı ve D.A.'nın para isterken durumunu anlattığı kardeşinin polise haber vermesi üzerine adrese operasyon düzenlendiği ifade edildi.

Adreste yapılan aramalarda altı parça halinde iki kilo 957 gram uyuşturucu madde, hassas terazi, 18 uyuşturucu hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 900 lira nakit para ele geçirildi. "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti Yapmak" suçlarından adliyeye sevk edilen A.R.G. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Borcunu ödemedi diye rehin aldı! Operasyonla kurtardılar
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