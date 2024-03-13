Büyükşehir’den kesintisiz konforlu “raylı sistem” ulaşım hizmeti

Kayseri Büyükşehir, Raylı Ulaşım Sistemi'ni Anadolu şehirleri içinde ilk defa getiren ve başarılı uygulayan belediyelerden biri oldu. Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım A.Ş. ile birlikte daha konforlu, daha güvenli, daha hızlı, kentin doğusundan batısına kesintisiz ulaşım için gayret gösteriyor. T1 İldem - Organize Sanayi, T2 Talas - Cumhuriyet Meydanı, T3 Kumsmall – İldem ve T4 Anayurt - Cumhuriyet Meydanı olmak üzere 4 farklı hatta hizmet veriyor.

RAYLI SİSTEM HATTI 46 KİLOMETREYE YÜKSELDİ

5 yıl içerisinde 12 kilometre uzunluğunda yeni tramvay hattı döşenirken, 4 hattın toplam uzunluğu 46 kilometreye ulaştı. 2019'da 69 olan araç sayısı, 2024'te yeni alınan 11 araç ile 80'e ulaşırken, bu kapsamda 80 adet tramvay aracı raylı sistem ulaşım filosunda hizmet veriyor.

5 YILDA 193 MİLYON YOLCU TAŞINDI

Raylı sistem ile 2019'da 46 milyon 663 bin 910 yolcu, 2020'de 23 milyon 544 bin 145 yolcu, 2021'de 27 milyon 318 bin 192 yolcu, 2022'de 45 milyon 285 bin 292 yolcu, 2023'te 50 milyon 634 bin 2 yolcu olmak üzere 5 yılda toplam 193 milyon 445 bin 541 yolcuya hizmet verdi.

YENİ PROJE 16 KİLOMETRELİK ERKİLET RAYLI SİSTEM HATTI YOLDA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yeni dönemde vizyon projelerinden olacak Erkilet Tramvay Hattı projesi de kamuoyuna duyuruldu. Hat uzunluğu 16 kilometre olacak, 4,5 kilometresi tünel olacak şekilde Havalimanı bağlantılı proje, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Genel Müdürlüğü'ne onay için sunuldu.