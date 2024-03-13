Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109’uncu yılı: Zafer koşusu başladı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yılı etkinlikleri, Çimenlik Kalesi'nde düzenlenen tören ve "Çanakkale- Ankara 27. Zafer Koşusu" ile başladı. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, su ve Türk bayrağını öperek atlet öğrenciler Nilhan Akaman ve Mehmet Serbes'e teslim etti. Akaman ve Serbes'in 720 kilometrelik koşunun ilk etabı için yola çıkmasıyla "Çanakkale-Ankara 27. Zafer Koşusu" başladı. Su, toprak ve bayrak Ankara'ya götürülecek. Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'nda da tören düzenlendi.