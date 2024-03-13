Çiftçioğlu’ndan Karşıyaka’nın ulaşımını rahatlatacak doğru projeler

Cumhur İttifakı Karşıyaka Belediye Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu, Karşıyaka'da yaya ve araç trafiğini rahatlatacak projelerini açıkladı. 'Ulaşım İçin Doğru Projeler' başlığı altında projelerini açıklayan Çiftçioğlu, "Belediye Başkanı olarak göreve geldiğimizde ulaşım noktasında atacağımız doğru adımlarla komşularımızın yaşam konforunu artıracağız. Karşıyakalıların yaşadıkları semtte rahat etmelerini ve ulaşım nedeniyle stres yaşamamalarını sağlayacağız. Yeni dönemde yeraltı otoparkları inşa edeceğiz. Ulaşımı kolaylaştıran alt geçit ve kavşak düzenlemeleri, rahat yürünebilir ve engelli dostu yaya yolları gibi çeşitli yatırımlarımız olacak." dedi.

KARŞIYAKALI'NIN OTOPARK SORUNU ÇÖZÜME KAVUŞUYOR

Karşıyakalının araçlarını park etmeleri için önceliklerinin yer altına otoparklar inşa etmek olduğunu vurgulayan Çiftçioğlu, "Her geçen gün artan araç sayısı, yetersiz otoparklar ve yollarla trafikte nefes almanın zorluğunu hep beraber yaşıyoruz. Evlerinden çıkıp aracına binen her komşumuz 'Geri döndüğümde aracımı park edebilecek yer bulabilecek miyim' düşüncesiyle hareket ediyor. Çünkü evimize geldiğimizde şu anda araçlarımızı park etmek için yer arıyoruz. Hatta dakikalarca park yeri arayan vatandaşlarımız var. O yüzden bizler göreve geldiğimizde pazar yerlerimizin, parklarımızın ve benzeri sahalarımızın altlarını değerlendirip yer altı otoparkları yapacağız. Burada en önemsediğimiz konu ise yer altı otoparklarını inşa ederken hiçbir ağacımıza zarar vermeyeceğiz ve esnaflarımızı koruyacağız. Amacımız buradan değer yaratmak ve tüm Karşıyaka'nın kazanmasını sağlamak." diye konuştu.

"KOMŞULARIMIZIN TRAFİKTEKİ KAYIP ZAMANLARINI GERİ İADE EDECEĞİZ"

Çiftçioğlu sözlerinin devamında ise "Teknik olarak çalıştığımız ilk etapta 11 noktada toplamda 7 bin araçlık yer altı otoparkını rahatlıkla inşa edebiliyoruz. Alan ve teknik durum izin verirse bu rakamın 10 binin üzerine çıkmasında hiçbir engel yok. Yapacağımız yeraltı otoparklarıyla ilçemizin park ve trafik sorununa çözüm getireceğiz. Komşularımızın, park yeri bulma stresini azaltacak ve trafikteki kayıp zamanlarını geri iade edeceğiz. Otoparklarımızı tamladığımızda yaklaşık 12 futbol sahası büyüklüğünde alanda park edilmiş olan araçlar yer altına inecek, yer üstü nefes alacak. Karşıyakalının araçlarını 2 dakikada park edip, hayatına devam etmesini sağlayacağız. Yer altı otoparklarında elektrikli şarj noktaları ve bisiklet parkları da yer alacak. Akıllı sistemleri de etkin olarak kullanacağız." şeklinde konuştu. Çiftçioğlu, yeni dönemde olabildiğince hızlı ve uygun maliyetlerle inşa edilecek yer altı otoparklarının nerelerde olacağını şu şekilde sıraladı:

Karşıyaka Yeni Kent Meydanı Yer Altı Otoparkı – B. Üçok - 800 araç

Karşıyaka Çarşı Yer Altı Otoparkı – 250 araç

Bostanlı Meydanı Yer Altı Otoparkı – 1100 araç

Hasan Türker Futbol Sahası Yeraltı Otoparkı - 600 araç

Gode Cengiz Parkı Yer Altı Otoparkı – 500 araç

Bostanlı Pazaryeri ve Park Alanı Yer Altı Otoparkı - 1750 araç

Bahçelievler Mahallesi Yer Altı Otoparkı – 800 araç

Dinçer Sezgin Parkı Yer Altı Otoparkı – Bostanlı/Girne – 200 araç

Gökhan Nil Parkı Yer Altı Otoparkı – Aksoy – 300 araç

Aksoy Mahallesi Yer Altı Otoparkı – Aksoy – 400 araç

Şehit Yakup Boğa Parkı Yer Altı Otoparkı – Goncalar/Nergiz – 300 Araç

YENİ KAVŞAK VE ALTGEÇİTLERLE TRAFİK RAHATLAYACAK

Ulaşımı kolaylaştıran alt geçit ve kavşak düzenlemeleri de yapacaklarını ifade eden Çiftçioğlu, "Kavşak düzenlemeleri ve araç alt geçitleri ile Karşıyaka'da trafikte problem yaratan noktaların yoğunluğunu azaltarak, kesintisiz ulaşım sağlayacağız. Alt geçitler ve kavşak düzenlemeleri ile trafiği rahatlatırken yaya güvenliğini de artıracağız. Karşıyaka İskele-Çarşı, Bostanlı Sahil Yolu, Mavişehir-Çevre Yolu olmak üzere üç noktada alt geçit inşa edeceğiz. Alt geçitler hizmete girdiğinde sadece araçlar değil, hem yayalar hem de çevredeki işletmelerimiz çok mutlu olacaklar. Çünkü karmaşa ve keşmekeş yerine daha huzurlu ve zaman geçirmek istenilen alanlar ortaya çıkacak. Serinkuyu Kavşağı, Çevre Yolu - Örnekköy Girişi (Saklıbahçe), Şemikler ile Mavişehir arasındaki (Ay Yıldız) yollarda olmak üzere 3 noktada da kavşak düzenlemeleri yapacağız." diye konuştu.

RAHAT YÜRÜNEBİLİR VE ENGELLİ DOSTU YAYA YOLLARI

Kentteki kaldırımların da gözden geçirileceğini belirten Karşıyaka Belediye Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu, "Göreve geldiğimizde Karşıyaka'mızdaki kaldırım planlarını gözden geçirerek her vatandaşımızın özellikle de engelli vatandaşlarımızın ve büyüklerimizin rahatlıkla kullanabileceği yaya dostu yürüme yolları yapacağız. Kaldırımlarımızı Karşıyaka'mıza yakışır modern bir hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.