Çiğli Belediye Başkan Adayı Murat Gökçekaya Belediyeyi ziyaret etti

Çiğli Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda çalışanlarla bir araya gelen Başkan Adayı Murat Gökçekaya ve Meclis Üyesi Adayı Av. Özgür Kaner, "Çiğli Belediyesi'ni hizmetler bakımından çok daha iyi yerlere taşıyacağız." açıklamasında bulundu.

"EMEK BİZİM İÇİN EN YÜCE DEĞER"

Gökçekaya, Çiğlili hemşehrilerinin teveccühleri ile seçildiği takdirde, çalışanlarla birlikte mesai yapacaklarını ifade ederek, "İster memurlarımız isterse işçilerimiz olsun hepsi bizler için kıymetlidir. Emek bizim için de en yüce değer. Bunu göreve geldiğimizde yaşayarak göreceksiniz" dedi.

DOĞUMDAN ÖLÜME

Beraberinde Meclis Üyesi Adayı Av. Özgür Kaner ile birlikte Çiğli Belediyesi Ana Hizmet Binası'na gelen Başkan Adayı Murat Gökçekaya, Çiğli Belediyesi'nin çalışanları ile bir bütün olarak ilçenin can damarı ve yerel hizmetlerinin yürütüldüğü bir merkez olduğunu ifade ederek, "Belediyeler doğumundan ölümüne kadar insanlarımızın hayatlarına dokunuyor ve onların refah içinde bir yaşam sürmeleri için çaba sarf ediyorlar. Bunu da başkanından en alttaki çalışanına kadar fedakarca yapıyorlar. Ben bu konuda gelmiş geçmiş tüm başkanlarımızı takdir ediyor, onlara teşekkürü bir borç biliyorum. Aramızdan ayrılanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olanlara da sağlıklı ömürler diliyorum. İnşallah 31 Mart'ta yapacağımız seçimlerle bu bayrağı biz devralacağız. Ve Çiğli Belediyesi'ni hizmetler bakımından çok daha iyi yerlere taşıyacağız. Bunun sözünü şimdiden veriyorum. Bu görevi karşılıklı saygı ve çalışma barışı içerisinde yerine getireceğiz. İster memurlarımız isterse işçilerimiz olsun hepsi bizler için değerlidir. Emek bizim için de en yüce değer. Bunu göreve geldiğimizde yaşayarak göreceksiniz." diye konuştu. Başkan Adayı Murat Gökçekaya, ziyaretin anısına çalışanlara çiçekler vererek başarılar diledi.