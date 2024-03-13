Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok’tan emeklilere müjde: Ulaşım ücretsiz olacak

"ABB'NİN BORCU 20 MİLYAR"

'Efendim ben yol yapmadım, yol yapsaydım trafik problemi mi olsaydı?' diyor. Bir belediye başkanı bunu söyler mi? Ankara'da 100 sözü var 99 tanesini yapmamış. Bugün Ankara'nın birçok köyünde su yok, kanal yok, yollar çukur, millet lastik, balans, ön takım parası ödemekten yoruldu. Şimdi 300 milyar bütçe bazı devlet bütçelerinden daha fazla. 'Ben yatırım yapmadım, yardım yaptım' diyor. Yardım aşağılayıcı bir cümle. Şu an yardımları yüzde 4'e düşürmüş. Sosyal medya başarısından dolayı sorduğunuzda sosyal yardım. Aslında çok yardım yaptığı yok. Yoğun bir reklam var. Sosyal medyada başarılı tabii. Rakamların hepsi elimizde. Yüzde 4 yardımları yaptı. 8'den 4'e düşürmüş. ABB'nin şu an 20 milyar borcu var. Bütün şirketler batak, zararda. Eskiden kâr eden şirketler de şu an zararda. Çünkü arpalık oldu bu şirketler. 3,5 milyar borç 20 milyar oldu. 9 milyarlık gayrimenkul sattı, hala satıyor. Eskiden ABB, işçinin SGK primlerini kesip yatırıyordu. Şu an 8 milyar SGK'ya prim borcu var. Ankara'da 9 milyar yapılan bir iş varsa onu göstersinler. 8 milyarlık Ankara'da bir hizmet varsa, o da yok.