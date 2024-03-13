Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eser ve hizmet odaklı siyasete devam ediyoruz

Yılmaz, AK Parti'nin 21 yıllık döneminde önemli hizmetler gerçekleştirdiğini vurgulayarak, partinin millete hizmetkar olma anlayışıyla hareket ettiğini belirtti. Partinin eser ve hizmet odaklı bir siyaset anlayışıyla yoluna devam edeceğini ifade etti.

Ekonomik olarak Türkiye'nin geçtiğimiz yıl önemli bir büyüme kaydettiğini söyleyen Yılmaz, siyasi istikrarın bu başarıda önemli bir rol oynadığını belirtti. Türkiye'nin, diğer ülkelerde yaşanan olumsuzluklara rağmen güçlü bir ekonomik performans sergilediğini dile getirdi. Enflasyon konusunda yaşanan sıkıntılara da değinen Yılmaz, orta vadeli program çerçevesinde adımlar atıldığını ve enflasyonun düşürülmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Yılmaz, 2025 yılında enflasyonun hedeflenen seviyelere ineceğini belirterek, 2026'da ise tek rakamlı enflasyon rakamlarına ulaşılacağına inandıklarını ifade etti.

Son olarak, seçim sonrası spekülasyonlara ve manipülasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, hükümetin orta vadeli programıyla kararlılıkla yoluna devam edeceğini ve herhangi bir sürpriz politika değişikliği olmayacağını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in iş dünyası toplantısının ardından iftar programına katılmadan Bingöl'den ayrıldığı belirtildi. Programa AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Zeki Korkutata, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşların katıldı.