DEVA Partisi Muğla İl Başkanı AK Parti’ye katıldı

AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen törene AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Bakan Adayı Prof Dr. Aydın Ayaydın da katıldı ve Emrah Çay'ın rozetini taktı. AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça törende yaptığı konuşmada, "Sayın Çay'ın saflarımıza katılmasından büyük mutluluk duyuyorum, kendisine hoş geldin diyorum" dedi.

Emrah Çay'a rozetini takan Prof Dr. Aydın Ayaydın da daha güçlü bir Muğla için el ele vereceğiz. Her geçen gün çoğalıyoruz. Artık hizmetsizlikten bunalan Muğlalılar gerçek çözümün bir parçası olmak istiyorlar. Emrah Çay kardeşimize hoş geldin derken tüm Muğlalılar'ı da 31 Mart'ta bize destek vermeye, projelerimize ve Muğla'ya sahip çıkmaya davet ediyorum' diye konuştu.

"AYDIN AYAYDIN HOCAM ETKİLİ OLDU"

AK Parti rozetini takan Emrah Çay da törende yaptığı konuşmada şunları söyledi, "Büyükşehir Belediye Başkan Adayı sayın Prof. Dr. Aydın Ayaydın'ın kente dair projeleriyle, bilgisiyle ve tecrübesiyle yepyeni bir döneme öncülük edeceğine olan inancım tamdır. Bu güçlü liderlikle şehrimizi daha ileriye taşıyacak önemli adımların atılacağına inanıyorum. Şehrimizin her kesimini kucaklayacak, adaletli ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla daha yaşanabilir bir kent vizyonu için bu harekete katılıyorum"