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Giriş Tarihi: 13.3.2024 10:57

Palet fabrikasında yangın! Alevlere müdahale eden işçi yaralandı

Bursa’da faaliyet gösteren bir palet fabrikasında yangın çıktı. Üstü üste dizili halde duran paletler dev alev toplarına döndü. Yangına müdahale etmek isteyen bir işçi ise yaralandı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Palet fabrikasında yangın! Alevlere müdahale eden işçi yaralandı

Nilüfer ilçesine bağlı Doğanköy Mahallesi üzerinde bulunan bir palet fabrikasından, sabaha karşı 04.00 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple tutuşan paletler kısa sürede alev toplarına dönüştü. Gece mesaisinde çalışan işçiler, alevlere müdahale etmek istese de başaralı olamadı.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonrası alevler kontrol altına alındı. Yangına müdahale etmek isterken yaralanan bir çalışan ise hazırda bekleyen sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi. Polis ekipleri yangının çıkış nedenini bulmak için çalışma başlattı.

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Palet fabrikasında yangın! Alevlere müdahale eden işçi yaralandı
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