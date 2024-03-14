Ayaydın’dan Akbelen açıklaması: 24 saat hiç uyumadım

İkizköy, Çamköy ve Karacahisar mahallelerinde 190 parsellik tarım arazisinin Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına yönelik karar, dün gece Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı 8259 sayılı kararla yürürlükten kalktı.

Pek çok yorumda 'Mucize' şeklinde değerlendirilen gelişmeyi, kararın geri alınması için yoğun çaba gösteren, mucizenin mimarı AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın anlattı.

Ayaydın, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a eğer konuları doğru aktarırsanız, sizi dinler, en isabetli kararı da alır. Biz de kendisine Muğla için tarımın ne kadar önemli olduğunu, bu kamulaştırmadan pek çok köylümüzün, tarım alanlarının zarar göreceğini ifade ettik. Kendisi de eksik olmasın bize güven duyuyor ki; bu talebimizi geri çevirmedi, gereğini yaptı" dedi.

24 SAAT HİÇ UYUMADIM

Kamulaştırma kararını duyduğu andan itibaren aksiyon aldığını hatırlatan Ayaydın "Derhal bölgeye gittim. Bölge insanının endişelerini gidermek üzere onlarla temas kurdum. Yanlarında olduğumu, kararın gözden geçirilmesi ve mümkünse geri alınması için aracı olacağımı vurguladım. Cumhurbaşkanımızla iletişim kurduktan sonra da beklemeye geçtim. İnanın 24 saat gözümü kırpmadım. Resmi Gazete'yi sabırsızlıkla bekledim" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fethiye ve Marmaris körfezlerine yönelik girişiminde de son derece hassas davrandığını hatırlatan Ayaydın sözlerini şöyle tamamladı, "Denizlerimiz ölüyor, Muğla'daki yerel yönetim seyrediyor diye konuyu kendisine arzettim. Hakikaten yıllardır Muğla'yı yöneten yerel yöneticiler bu ve diğer sorunlara karşı hep duyarsız kalmış sadece seyretmişler. Her gün bir kova bile balçık çıkarsalar sorun bu kadar büyümezdi. Ancak tembel ve beceriksiz oldukları için bu konuda da kendilerine yakışanı yapmışlar. Cumhurbaşkanımıza konuyu aktarınca derhal bakanlarımıza talimat verdi ve iki gemi vakit geçirmeden Marmaris'e geldi. Denizdeki balçık temizlenmeye başladı. Benzer bir çalışma hızlı bir şekilde Fethiye körfezinde de başlayacak. Çünkü sorunun boyutu seyirci kaldıkları için artık belediye gücüyle çözülebilecek seviyeyi çoktan aşmış durumda. Muğla için bütün çabamız, yaşam kalitesini yükseltecek altyapıyı tamamlayarak, tertemiz denizi, ormanlarıyla, bol suyuyla çocuklarımıza torunlarımıza miras bırakacağımız emaneti en iyi şekilde korumak olacaktır. Ben hizmet odaklı bir yönetim anlayışını benimseyerek başkanlığa aday oldum. Muğla'nın yollarını, kanalizasyonunu, altyapı eksiklerini tamamlamaktan, hemşehrime 365 gün sağlıklı su temin etmekten başka bir amacım yok"