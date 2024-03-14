“CHP, eş başkanı ile hayallere dalmış”

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan Hocalar ve İhsaniye'de seçim çalışmalarına katıldı. İlçe ziyaretlerinde vatandaşlar ile bir araya gelen Milletvekili Hasan Arslan, "Her seçim kendilerinin millete rağmen iktidar olacağını hayal ederek kendi yaptırdıkları anketlerle kendilerini öne çıkarıp kendi yalanlarına kanıp hatta kendilerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı atayıp birbirlerine bakanlık verip hayal kuranlar yine aynı hayallerin peşinde giderek Afyonkarahisar'da belediye başkanlığı makamını yanlarından ayırmadıkları eş başkanlarıyla yönetmenin hayaline başlamışlar. Aynı zihniyet, Mayıs seçimlerinde de dokuz seçim kaybetmiş Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı ilan etmiş ve sonra boyunlarını bükmüş kiralık bir edayla evlerinin yolunu tutmuştur" dedi.

"CHP ZULMÜNÜ HAFIZALARDAN SİLEMEZSİNİZ"

"Bu şehirde bir gerçek var" var diyen Arslan sözlerine şöyle devam etti, "O gerçek de CHP zihniyetinin geçmişte yaşattıkları eziyetlerin hafızalardan çıkmadığı, görüntüsü, üstü başı nedeniyle köylülerin şehre almayıp ikinci sınıf insan muamele gördükleri ve Müslümanların inancından dolayı CHP zihniyeti tarafından zulme uğraması. Bu yüzden insanları kandırmaya ve aldatmaya çalışabilirsiniz ama hafızaları silemezsiniz."