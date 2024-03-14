Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Siyasi istikrar ve güven ortamı pekişti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sancak beldesindeki Hemşehri Buluşması Programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Yılmaz, burada yaptığı konuşmada geçen yıl yaşanan seçimin önemine vurgu yaparak, siyasi istikrar ve güven ortamının pekiştiğini belirtti. Yılmaz, 6'lı masa olarak bilinen ittifakın çeşitli partileri bir araya getirdiğini ancak milletin tercihinin Cumhur İttifakı'ndan yana olduğunu dile getirdi. Ayrıca, bazı muhalif kesimlerin seçim sonrası yapılan anlaşmaları gördüklerinde "iyi ki kazanmamışız" dediklerini aktardı.

Yılmaz, Türkiye'nin zor bir dönemde olduğunu ancak buna rağmen büyümeye, gelişmeye devam ettiğini ifade etti. Ekonomik büyüme, istihdam artışı ve yerli savunma sanayisi gibi konularda ülkenin ilerlediğini belirten Yılmaz, bu başarıların siyasi istikrarın ve güvenin bir sonucu olduğunu vurguladı.

Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın yanı sıra Bingöl Milletvekilleri Feyzi Berdibek, Zeki Korkutata, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, Kiğı, Yayladere, Sancak ve Adaklı belediye başkanları ile birlikte vatandaşlar katıldı.