Mersin Adayı Serdar Soydan: Emeklilerimize 10 bin TL destek vereceğiz

Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, dar gelirli vatandaşlar ile emeklilere destekler vereceklerini belirterek, "Mersin halkı suyu pahalıya tüketiyor. Biz göreve gelir gelmez su fiyatlarını indireceğiz. Dar gelirli ve emekli vatandaşlarımıza belli limitlere kadar ücretsiz su, ayrıca yine emeklilerimize 10 Bin TL'ye kadar sosyal destek vereceğiz" dedi.

Öğrencilere 10 GB internet, burs ve dijital dershane müjdeleri veren Serdar Soydan, emeklileri de unutmayarak, onlara da 10 bin TL'lik sosyal destek vereceklerini açıkladı.

"SU FİYATLARINI İNDİRECEĞİZ, ÜCRETSİZ SU VERECEĞİZ"

Sosyal belediyeciliğin önemli olduğunu belirten Serdar Soydan, "Biz göreve geldiğimizde şuan sunulan sosyal yardım ve destekleri daha da arttıracağız. Dar gelirli vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız. Belli limitlere kadar ücretsiz su vereceğiz. Yılların emeğini vermiş, yaş almış vatandaşlarımızı da unutmadık. Emeklilerimize de 10 bin TL sosyal destek vereceğiz" diye konuştu.