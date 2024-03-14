Son dakika: Türkiye’den Irak’a üst düzey çıkarma

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile güvenlik odaklı görüşmeler için geldikleri Bağdat'ta geldi. Türk heyetini, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin karşıladı. Masada, terörle mücadele var.

GÜVENLİK ZİRVESİ



Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, geçtiğimiz Aralık ayında Ankara'da Iraklı yetkililerle bir Güvenlik Zirvesi gerçekleştirildiğini ve bu zirvenin ikincisinin Irak'ta yapıldığını kaydetti. Kaynaklar, görüşmelerde güvenlik ve askeri işbirliği konuları öncelikli olmak üzere terörle mücadelede ortak bir anlayış geliştirilmesinin ele alındığını dile getirdi. Ankara'daki toplantıda terör örgütü PKK'nın her iki ülke için de 'ortak tehdit' olduğunun vurgulandığını belirten kaynaklar, bu zirvede terörle mücadele ve hudut güvenliği konusunda görüş alışverişinde bulunulduğunu dile getirdi.





KOORDİNASYON TOPLANTILARI SÜRECEK



Kaynaklar, "Türk komutanların sınır ötesinde yaptığı toplantı Pençe-Kilit Harekât bölgesinin sınırları içerisinde gerçekleştirildi. Iraklı yetkililerle olan toplantıda, Irak-Türkiye sınır hattının güvenliği ele alınırken Irak vatandaşlarının güvenliğini arttırmaya yönelik tedbirler de görüşüldü.

Önümüzdeki dönemde bu tarz işbirliği ve koordinasyon toplantıları devam edecek" bilgisini paylaştı.