Yücel Yılmaz: Sahiller halkındır, halka açmaya devam edeceğiz

Gerçekleştirdiği yatırımlarla Balıkesir sahillerine 5 yılda çağ atlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, eşsiz güzellikteki sahillerin doğallığını koruyarak gecesi ve gündüzüyle Balıkesir'e yakışır bir hale getirmeye devam ediyor. Dünyanın en güzel sahillerini bünyesinde bulunduran Balıkesir'in; 2019'da 22 olan Mavi Bayraklı Plaj sayısını, 2023'te 46'ya çıkararak Türkiye sıralamasında 4. sıraya yükselten Büyükşehir Belediyesi ayrıca 18 halk plajıyla, Türkiye'de en çok Mavi Bayraklı Plajı bulunan Belediye konumuna geldi. Tüm bunların yanı sıra; vatandaşların kullanımına yeni alanlar da kazandırmaya devam eden Başkan Yücel Yılmaz, Edremit'in Güre Mahallesi'nde bulunan Çamlıbel Gazinosu'nu, Milli Emlak'tan aldı. Yıkımı gerçekleştirilen alan, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenerek halkın kullanımına sunulacak.

SÖZÜMÜZÜ TUTUYORUZ

Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Balıkesir'de, 290 kilometre uzunluğunda sahil şeridi var. Bu sahil şeridinin birçok kısmında yer yer işgaliyeler var. Bunları çözmekle ilgili 5 yıldır irade koyuyoruz. Bazı yerlerin tamamen problemini çözdük. Güre'de, Milli Emlak'a ait olan arazideki Çamlıbel Gazinosu'nu halkın kullanımına açmak üzere tamamen yıktık. Yaz aylarına hazırlanacak yine bir plaj yine Mavi Bayraklı bir plaj halkımızın hizmetine sunulmak üzere Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanıyor. Sözümüzü tutuyoruz; sahiller halkındır, halka açmaya devam edeceğiz." diye konuştu.