Ankette Kurum önde çıkınca CHP’liler Gezici’yi tehdit etti

Açıkladığı son İstanbul anketinde Murat Kurum'un Ekrem İmamoğlu'nun önünde çıkması nedeniyle CHP'lilerden tepki ve tehditler aldığını söyleyen Murat Gezici, durumu "İnsanlık dışı" olarak niteledi. 31 Mart yerel seçimi yaklaştıkça art arda açıklanan anketler de heyecanı daha da artırıyor. Gezici Araştırma'nın patronu Murat Gezici de bir televizyon kanalında yayınlanan programda son verilerini paylaştı. Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum'un geriden gelerek Ekrem İmamoğlu'nun önüne geçtiğini belirten Gezici, bu tespiti yüzünden İmamoğlu'nun çevresinden baskı ve tehdit aldığını açıkladı.CHP'ye yakınlığı ile bilinen Gezici, uzun yıllardır meslekte olduğunu ve bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çevresindekilerden böyle bir tepki almadığını söyledi. Gezici, şöyle konuştu: "Belli bir cenah... Ben 24 yıldır sektördeyim. Ben Sayın Erdoğan'ın veya etrafının bizi tehdit ettiğine ya da sopa gösterdiğine hiç şahit olmadım. Ama bu sonuçla ilgili Ekrem İmamoğlu'nun etrafından büyük baskı gördüm. Hayatımda görmediğim tepkiyi aldım. Bu kaygı verici. Bir kamuoyu araştırmacısı 0,6 oranında Murat Kurum'u önde gösterdi diye bu ülkede baskı görmek, zulüm görmek, hakaret görmek, hakaret etmek insanlık dışı..."